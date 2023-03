Sénégal: Mise en oeuvre de son programme triennal d'investissement prioritaire 2023/2025 - Sédhiou 'lourd' de 400 milliards

La région de Sédhiou bénéficie d'une enveloppe de 400 milliards de FCFA, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme triennal d'investissement prioritaire. Ainsi en a décidé le Conseil présidentiel tenu hier, mardi 28 février 2023, à Sédhiou, autour du chef de l'Etat Macky Sall.

Avec la mise en oeuvre annoncée, en mode fast-track, de ce Programme triennal 2023/2025, le chef de l'Etat Macky Sall envisage de faire de Sédhiou un territoire de référence en matière d'émergence. Et pour ce faire, 18 axes sont identifiés, pour une enveloppe de 400 milliards de FCFA, destinée à l'ensemble des investissements notamment la construction du pont de Témento qui portera le nom du professeur Balla Moussa Daffé, ancien ministre et député-maire de Sédhiou, du pont de Diopcounda et celui de Séfa. Et dans cette dynamique de désenclavement de Sédhiou toujours, Macky Sall a réitéré la réalisation en cours de la 2e phase de la boucle du Boudié, annoncé le lancement, demain jeudi, de la boucle du Pakao, la mise en service d'un tout nouveau bac entre Sédhiou et Sandiniéry ainsi que l'aménagement et l'extension de la voirie communale à Sédhiou, Goudomp, Bounkiling et Marsassoum, dans le cadre des programmes de Promovilles.

CONSOLIDATION DE L'ECONOMIE LOCALE DYNAMIQUE

Dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, Macky Sall compte intensifier la production agricole, avec le renforcement du matériel, la transformation des produits de cru, le développement du cheptel, la promotion de l'aquaculture et la création d'un quai de pêche à Goudomp. A ce sujet, le président a fortement recommandé la valorisation des réserves naturelles et le potentiel culturel de la région de Sédhiou. Cela, associé à la libération des lignes de financement, va booster l'emploi des jeunes, avec déjà les 675 emplois annoncés dans le cadre du "Xëyu Ndaw ñi". Parmi ces 18 axes, figurent aussi l'électrification rurale, avec 300 unités de lampadaires dans chaque commune et le renforcement de la connectivité au réseau de la téléphonie. Le président Macky Sall a souligné que l'ensemble de ces investissements concourent à accroître le niveau de vie des populations de la région de Sédhiou. "Ce programme entre dans le sillage de la consolidation de l'économie locale dynamique, pour sortir cette belle région de la pauvreté", a indiqué le chef de l'Etat, relevant qu'il s'agit de corriger les disparités entre les régions, notamment entre Dakar et l'intérieur du pays, précise Macky Sall.

UNE SPHERE ADMINISTRATIVE EN GESTATION

Les constructions d'édifices y trouvent également une place de choix. Une sphère administrative sera bâtie, pour y héberger l'essentiel des services de l'Etat. Une maison de la jeunesse et de la citoyenneté sortira des terres au niveau de chaque capitale départementale, ainsi que des Centres de formation professionnelle et un Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) à Sédhiou. La résorption des abris provisoires est aussi un défi majeur pris en charge par le chef de l'Etat et un Programme spécial d'appui aux "daaras" (écoles coraniques) et de modernisation des cités religieuses. Le programme de la journée d'hier mardi a été bouclé par l'inauguration du pont de Diassing, à Marsassoum (voir ci-après).