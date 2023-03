Madagascar: Cyclone Freddy - Un retour très risqué

Le cyclone Freddy était sorti en mer et tout le monde pensait que le danger était maintenant écarté.

Le météore, malgré sa force amoindrie, avait fait beaucoup de mal dans les régions qu'il a traversées. Le bilan est très lourd ; il y a eu sept morts, et une centaine de milliers de sinistrés et presque autant de déplacés. On pensait pouvoir se pencher sur la manière de réparer les dégâts. Mais voilà que Freddy, après avoir ravagé le Mozambique, semble revenir sur les côtes malgaches C'est un nouveau malheur que les Malgaches vont devoir subir et qui tombe particulièrement mal en ce moment

Madagascar connaît tous les ans les méfaits des dépressions venues de l'Océan Indien. Elle s'y attend avec une certaine résignation, mais sa population est victime de la force des vents et des inondations causées par les intempéries. Chaque fois, les paysages ne sont que ruines et désolation. Le pays, qui est mal en point, éprouve beaucoup de difficultés à se relever. Les infrastructures matérielles sont détruites et les reportages des envoyés spéciaux ne montrent que des toitures arrachées et des rivières en crue.

Les secours ne parviennent que difficilement aux sinistrés qui ne savent plus à quel saint se vouer. Freddy a été particulièrement destructeur Les autorités sont impuissantes car elles n'ont pas les moyens suffisants pour aider les nombreux sinistrés et déplacés qui ont dû quitter leurs habitations. L'aide internationale ne va pas arriver en grande quantité car c'est la Turquie et la Syrie victimes d'un séisme dévastateur qui sont prioritaires.

Il faut donc compter sur nos propres forces. Le BNGRC est mobilisé, mais malgré la stratégie qui a été élaborée, ses équipes ne peuvent pas résoudre tous les problèmes auxquels elles font face. Ce qu'elles font s'apparente à une aide d'urgence ; mais les réparations et les remises en état de tous les bâtiments et les routes détruits demandent des efforts gigantesques.

Mais l'annonce du prochain retour de Freddy ne fait qu'aggraver la situation. Madagascar va connaître l'une des pires calamités qui lui soit arrivée ces dernières années.