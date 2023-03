Madagascar: Football - Test encourageant pour Berajo

Après une semaine de test avec le Football Club Swift Hesperange, Berajo sera surveillé par le club du FC Montlouis en National 3. Le joueur du Jet Kintana est sur le bon chemin pour devenir expatrié.

Il ne reste plus qu'à attendre l'ouverture de la période de transfert pour déterminer la prochaine destination de Rajo Nirina Razafindraibearimihanta alias Berajo. Son test avec le club luxembourgeois Football Club Swift Hesperange a été effectué ce week-end. Le joueur de Jet Kintana va-t-il s'envoler, lui-aussi, après le brillant parcours des Barea A' lors du CHAN dernier ? Ce qui est sûr c'est que le staff du FC Swift n'a pas été déçu de sa performance.

" Ce fut une semaine enrichissante dans un très beau club où j'ai pris beaucoup de plaisir et où mon travail a été apprécié. Nous allons maintenant attendre la fin de la saison et la période du mercato pour être fixé sur la suite. Je tenais à remercier le président Fernand Laroche, le coach Pascal Carzaniga, Justin Randriatsoaray et toutes les équipes pour le chaleureux accueil et pour les cadeaux qu'ils m'ont offerts et aussi un maillot pour notre gardien de but national Nina ", a annoncé Berajo.

Il ne rentrera pas tout de suite au pays. Il sera encore supervisé et s'entraînera cette semaine avec le FC Montlouis, nouveau collaborateur du Jet Kintana. Grâce à cette coopération, les jeunes pépites du Jet Kintana et des joueurs talentueux malgaches pourraient suivre des formations au sein de l'équipe National 3. " Sous l'impulsion de la nouvelle équipe dirigeante, dirigée par le jeune Coach Zakaria Tahri qui sera assisté par Sébastien Benoist et Rémy Dufay, le club du FC Montlouis a pour ambition de monter rapidement en division supérieure et de faire venir des joueurs malgaches ", selon un responsable du club Jet Kintana.