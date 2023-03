Madagascar: Fédération Judo - Un don de 258 millions ariary d'équipements du Japon

Les judokas pourront préparer sereinement les compétitions internationales dans le futur avec l'acquisition de ce matériel et ces équipements.

Pour pallier aux manques de matériel et dans le cadre de la mise en place du dojo national, l'ambassade du Japon à Madagascar a répondu favorablement à l'appel de la Fédération malagasy de judo. La cérémonie de signature du contrat de don d'une valeur de 66 019 euros ou 258 millions ariary s'est tenue hier à Antaninarenina entre la Fédération malagasy de judo présidée par Bruno Eric Saïd et l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Abe Koji. " Le dojo national sera équipé de matériels digne d'un vrai dojo pour que les judokas puissent bien travailler " a souligné, Eric Saïd, dans sa prise de parole. Ce dernier a retracé que ce projet est le fruit du travail relationnel effectué par les anciens présidents et surtout renforcé par le président de l'Union Africaine de Judo, Siteny Randrianasoloniaiko et facilité par le ministère de la Jeunesse et des Sports. " Ce projet d'acquisition est combien important pour le judo malgache. Le gouvernement du Japon était toujours un partenaire du judo depuis les années 1970 " a fait savoir, Rosa Rakotozafy, Directeur général des Sports représentant le ministre, Haja Resampa.

Soutien

Le dojo national sera mis en place au sous gradin du Stade Barea à Mahamasina. Les équipements comprendront 200 tapis, des matériaux de fixation et de rembourrage des tatamis, des racks de stockage de matériel, du matériel de musculation (haltères, sac de sable, kettlebells, machine de musculation, machines à vélo haute performance). " La promotion des arts martiaux japonais à Madagascar constitue un des thèmes importants de l'ambassade du Japon. Le Japon envoie des volontaires pour assister techniquement la fédération dans la formation des athlètes et dans la promotion de cette discipline. Nous voilà aujourd'hui, écrivons un autre chapitre, pour promouvoir ce sport à Madagascar à travers le don effectué au bénéfice de la fédération et des athlètes pratiquant le judo " a déclaré, Abe Koji, ambassadeur du Japon à Madagascar. L'Union Africaine de Judo et la fédération internationale vont apporter leur soutien à la fédération dans la construction du dojo national. A travers ce don, les athlètes malgaches pourront améliorer leurs performances et briller davantage sur la scène internationale.