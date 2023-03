Madagascar: Vakok'art - Du bon ' Tsapiky ' avec l'illustre Damily

Guitariste virtuose, Damily est une figure emblématique de la musique tsapiky de Toliara.

S'il est un grand habitué des festivals internationaux, c'est au Vakok'art Toliara qu'il partagera son art, le temps d'un concert gratuit, pour ce soir. Un retour aux sources pour l'artiste mais aussi une redécouverte pour le public de la Ville du soleil. Le répertoire se fera avec les morceaux de sa douzaine d'albums. Entre les " Hazo latsakandoha ", " Havandra " ou encore " Jarina " et les " Liamboro nomaly ", tirés des opus comme " Ravinahitsy " et " Ela lia ", les convives danseront au gré du swing du Sud malgache.

Ses morceaux sont aussi chauds que les journées sous les tropiques et à l'image des nuits d'été dans la ville de Toliara. Et l'artiste sera accompagné par ses complices de scène. Ce soir, Claude sera derrière le micro, Ganygany à la percussion, Naivo à la batterie, Rakapo à la basse, Tambelo à l'accordéon et Hindiny à la danse. Dans le milieu de la musique malgache, Damily est une des références en matière de tsapiky au même titre que Dedaky, Teta ...

Depuis 1994, sortie de " Ravinahitsy " son tout premier album sur cassette, Damily fait vibrer les amateurs de musique du terroir. En faisant ses premières années de carrière dans la Grande île, il a pu sortir sept opus, fruits de son labeur pendant huit ans. Fidèle à son registre, il sillonne les quatre coins du monde depuis plus de vingt ans en enchaînant les festivals internationaux. De la Finlande au Japon, en passant par l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, le Danemark, le Portugal ou encore le Maroc, le guitariste a couché sur support six autres albums. " Valimbilo " sorti en 2018 a particulièrement marqué les esprits tout comme son titre " Tongobory " et " Mangebakebake ". Un monde musical des plus intéressants pour les mélomanes et une ambiance à découvrir pour les amateurs de bals poussière et de soirées endiablées.