Madagascar: Association des maires de Nosy Varika - Appel à la candidature d'Andry Rajoelina pour un second mandat

Un événement historique. C'est ainsi que la population de Nosy Varika a qualifié la visite du président Andry Rajoelina, hier, dans cette localité.

Après le passage du cyclone Freddy, le Chef de l'Etat décide de se rendre dans ce district isolé et difficile d'accès au niveau de la Région Vatovavy pour constater de visu les dégâts et venir aux chevets de la population sinistrée. Toutes les prises de paroles ont souligné que Andry Rajoelina est le premier président de la République à avoir mis les pieds à Nosy Varika. En guise de reconnaissance par rapport à ce geste, le tout Nosy Varika a exprimé son soutien inconditionnel à l'actuel homme fort du pays et sollicite sa candidature en vue d'un second mandat. Le Maire de Nosy Varika, le député, le Gouverneur et tous les responsables ayant pris la parole ont martelé que Nosy Varika restera fidèle au Chef de l'Etat.

Jocelyn Malainkoratsy, président de l'Association des maires de ce district, a profité de cette occasion pour toucher mot des polémiques autour de la dernière déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale à Fianarantsoa. Il demande au président Andry Rajoelina de ne pas céder aux chantages. " C'est nous qui vous avons élu à votre poste Monsieur le Président, il ne faut pas céder aux chantages de la part d'une minorité de gens qui qu'ils soient ", a-t-il déclaré. Et d'ajouter que "les vrais amis ne trahissent pas. Vous êtes le président de tous les Malgaches, élu par le peuple malgache pour diriger le pays. Vous êtes notre seul espoir pour le développement. Pour ce qui est du District de Nosy Varika, de nombreuses infrastructures ont été réalisées sous votre régime ", a-t-il martelé. Quant à elle, la députée de Nosy Varika a réitéré son soutien au numéro Un d'Iavoloha tout en annonçant : " Nous souhaiterions encore vous raccompagner au Palais d'Iavoloha après votre réélection pour votre second mandat ".

Instruction ferme

Après Mananjary, le président Andry Rajoelina poursuit sa descente dans les districts touchés par le cyclone Freddy. Hier, il était à Nosy Varika pour distribuer des vivres et constater les dégâts. Le Chef de l'Etat a donné une instruction ferme aux autorités responsables afin de réparer dans les plus brefs délais les écoles, les bâtiments administratifs et les églises ravagés. Chaque famille sinistrée a reçu un sac de riz, des légumineuses et d'autres produits de premières nécessités de la part du président. Par ailleurs, à partir du mois de mars prochain, la population de ce district bénéficiera des aides financières Vatsin'ankohonana de la part de l'Etat, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers dont le PAM, l'UNICEF et le FID. Le Chef de l'Etat a aussi annoncé la réhabilitation prochaine de la RN11. Les autorités locales réclament aussi une subvention spéciale pour les communes durement touchées par le cyclone.

Afin de mieux coordonner la distribution des aides sociales, les ménages à Nosy Varika vont être dotés de karinem-pokontany identifié par QR code. Le Chef de l'Etat a aussi distribué des semences et des matériels agricoles pour les paysans locaux. Comme ce fut le cas à Mananjary, tous les maires de ce district ont également été dotés d'une moto. Face à la recrudescence de différentes maladies, une caravane médicale y sera envoyée afin de prodiguer des soins gratuits. En outre, la Commune Urbaine de Nosy Varika a aussi reçu une ambulance équipée, de la part du président de la République. " Nous sommes venus ici pour reconstruire ", a-t-il déclaré. Il, c'est Andry Rajoelina qui a participé hier aux travaux Tagnamaro pour la réhabilitation de l'EPP Tsararivotra. Afin de permettre la reprise immédiate des cours, des tentes ont été remises. Durant ce passage, le président a aussi distribué des kits scolaires et des sandales au profit des élèves. Le Chef de l'Etat a conclu sa visite par une visite à l'ECAR Saint Joseph de Nosy Varika pour distribuer des repas chauds aux nécessiteux.