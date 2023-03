Afrique de l'Est: Madagascar - FAO - Vers un renforcement du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments

Le Codex Alimentarius ou « Code alimentaire », a été créé conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 1963 afin de mettre au point des normes alimentaires internationales, harmonisées et destinées à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires.

Le Codex Alimentarius ou " Code alimentaire ", a été créé conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 1963 afin de mettre au point des normes alimentaires internationales, harmonisées et destinées à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires. Ainsi, il renferme les normes et documents mis en place, à l'échelle internationale, afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments en vue de leur commercialisation.

Figurant parmi les 188 pays membres du Codex, Madagascar dispose, depuis 2006, de son propre Comité national du Codex Alimentarius. Depuis, le pays a bénéficié de différents appuis de la FAO pour la mise en place d'un système de contrôle sanitaire des aliments.

Plus compétitif sur les marchés mondiaux

Une autre étape vient d'être franchie avec la signature, hier, du lancement du projet portant sur le renforcementdu système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et des capacités du Comité National du Codex Alimentarius. Pour rappel, les objectifs fixés à l'époque ont été, notamment, de renforcer les capacités des systèmes nationaux d'inspection et de certification, les doter d'outils et méthodes de travail et promouvoir la diffusion de l'information et l'amélioration de la participation de Madagascar aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius. Cette perspective se poursuit encore aujourd'hui, car en adhérant au Codex, Madagascar participe à renforcer sa capacité à être plus compétitif sur les marchés mondiaux, où les produits sont extrêmement réglementés. C'est également un grand pas vers l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments pour sa population. Le Codex Alimentarius vise à garantir des denrées alimentaires sûres et saines pour tous et partout.

Système national

Dans le cadre du projet qui a été signé, hier entre le ministère de l'Industrialisation du Commerce et de la Consommation et la FAO, l'objectif est, cette fois-ci, de contribuer à l'émergence d'un système national de contrôle des aliments, cohérent et respectueux des normes et principes internationaux et ainsi, à la sécurité, à la salubrité et à la qualité des denrées alimentaires destinées au marché national ou à l'exportation. Les trois principaux activités de ce projet se concentrent sur l'analyse des lois et règlements relatifs à la sécurité sanitaire des aliments ; l'accompagnement du Comité National du Codex Alimentarius dans sa mission de Co-président du groupe de travail électronique sur l'avant-projet de normes sur la vanille et enfin à la conscientisation de toutes les parties prenantes sur la sécurité sanitaire des aliments et le Codex. Les perspectives de ce nouveau projet prendront en compte les cadres d'interventions stratégiques qui permettent de faire face aux importants enjeux locaux, nationaux, régionaux et internationaux qui se présentent. De la même manière, l'opérationnalisation des différents instruments techniques et règlementaires existants prendra également en compte la consommation locale dans le cadre de laquelle les actions doivent contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle de la population.