Madagascar: Filière cacao - Les planteurs d'Ambanja formés à fabriquer du chocolat

De nombreux planteurs de cacaoyers d'Ambanja produisent des fèves et les vendent sans connaître l'origine du chocolat, selon leurs dires.

Une grande première dans les annales de l'histoire de Madagascar ! Des planteurs de cacaoyers en provenance d'Ambanja, la région à forte potentialité de production de ce produit de rente destiné à l'exportation, sont actuellement en pleine formation, auprès de la chocolaterie école Edenia, sur la fabrication du chocolat. " Cette formation a pu avoir lieu grâce à notre partenariat avec le Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP) qui subventionne ce projet ainsi que le Conseil National du Cacao qui a pris en charge une dizaine de planteurs de cacaoyers à Antananarivo ", a déclaré Achille Rajerison, le directeur de cette chocolaterie école, lors d'une conférence de presse organisée à son siège hier à Nanisana.

Médaille d'or

" Il s'agit, notamment, d'une formation " Bean to bar ", soit de la fève à la tablette de chocolat pour une durée d'une semaine. C'est un concept développé en Californie, il y a plus d'une dizaine d'années et à peu près 2 ans et demi en France. Nous pensons que ce concept est bel et bien applicable à Madagascar ", a-t-il poursuivi. Il est à rappeler que cette chocolaterie-école a été mise en place à Madagascar dans le but de former des artisans chocolatiers. " Madagascar est réputé pour sa production de cacao fin qui est très convoité par les industries de fabrication de chocolat dans le monde. Nous disposons également des meilleurs planteurs de cacao maîtrisant bien les techniques de production. La preuve, la coopérative TMAR d'Ambodimanga d'Ambanja a décroché la médaille d'or lors du concours international du cacao durable en 2022. Deux autres planteurs de cacaoyers, dont le centre de recherche FOFIFA d'Ambanja, ont également obtenu la médaille de bronze à cette occasion. En revanche, le manque de transformation de cacao sur place constitue une lacune dans les maillons de la chaîne de valeur cacao à Madagascar. Raison pour laquelle, nous nous engageons à former des artisans chocolatiers dans le pays ", d'après toujours les explications d'Achille Rajerison.

Consommation familiale

Et lui d'ajouter que le retour aux sources constitue son leitmotiv. " Il faut former des artisans à fabriquer du chocolat à base de nos matières premières, sans avoir recours à des machines de transformation plus coûteuses. Après cette formation, nous allons nous déplacer à Ambanja pour former également des planteurs de cacaoyers sur les techniques de post-récoltes afin d'éviter les pertes de production. Des échanges d'expériences entre les planteurs d'Ambanja et de Manambato, ont en même temps eu lieu ", a-t-il enchaîné. Pour sa part, Bejoma Mickael, le représentant des planteurs de cacaoyers bénéficiaires de cette formation, a confié que la plupart de ses pairs méconnaissent l'origine du chocolat. " Dans les familles de planteurs, peu d'entre nous en consomment, et ce, juste pour passer l'examen de CEPE. Nous ne faisons que planter des cacaoyers et vendre les fèves. Désormais, nous avons appris dans le cadre de cette formation tout le processus de fabrication de chocolat. Nous sommes ainsi en mesure de transformer le cacao en chocolat en valorisant le reste de notre production invendue, ne serait-ce que pour la consommation familiale ", a-t-il conclu.