Congo-Brazzaville: Coopération - Gueorguy Tchepik annonce la tenue d'une conférence parlementaire Russie-Afrique

L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Gueorguy Tchépik, a annoncé le 28 février à Brazzaville, au sortir de l'audience que le président du Sénat, Pierre Ngolo, lui a accordée, la tenue prochaine d'une conférence entre les parlementaires russes et africains.

" Nous avons passé en revue certaines questions de notre coopération entre la Russie et le Congo mais surtout, on s'est concentré sur les questions pratiques qui sont liées à la prochaine conférence entre les parlementaires de la Russie et d'Afrique qui aura lieu cette année ", a déclaré le diplomate russe.

Ce prochain forum, a ajouté Gueorguy Tchépik, est le deuxième du genre. Il sera organisé en prélude du forum Russie-Afrique prévu à la fin du mois de Juillet de cette année et dont le plus grand dossier sera comment rendre la relation Russie-Afrique plus efficace et même donner un coup de fouet à cette coopération.

Les parlementaires échangeront sur plusieurs dossiers relevant du domaine des lois et examineront également les possibilités non seulement de renforcer leur coopération parlementaire mais aussi de jauger son impact, ce que leur vision et leur expertise pourraient avoir dans leur coopération économique et humanitaire.

Abordant la question de la guerre opposant son pays à l'Ukraine, Gueorguy Tchépik a laissé entendre que la situation sur le terrain progresse. " On progresse, on avance à l'Ouest, au Nord et au Sud d'une façon pas très rapide mais sûr ", a-t-il dit.

La Russie, a poursuivi le diplomate, continue son opération militaire spéciale qui a des buts déterminés, bien concrets. " Nous ne sommes pas opposés à l'Ukraine, pas à ce régime qui est en place à Kiev, mais à une coalition avec les pays de l'Otan, noyau de cette coalition. Nous sommes au centre d'une confrontation géopolitique ", a-t-il conclu.