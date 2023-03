Afrique: CAN 2024 - Desabre convoque 42 joueurs contre la Mauritanie

Dans la dernière liste des joueurs préconvoqués pour les deux matches entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Mauritanie, beaucoup voient pour la première fois leurs noms associés à la sélection congolaise, alors que d'autres font leur retour après un long moment d'absence.

Le sélectionneur et manager des Léopards A, Sébastien Desabre, a rendu le 28 février une pré-liste de 42 joueurs présélectionnés pour les matches de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2024, les 24 et 28 mars prochains, contre les Mourabitounes de la Mauritanie. Après un moment de scouting en Europe, le technicien français a finalement présenté son groupe pour ses premières rencontres officielles à la tête des Léopards.

Dans cet effectif, l'on remarque la présence des six nouveaux joueurs, en majorité binationaux et absents du dernier stage de septembre 2022 à Casablanca, au Maroc. Il s'agit du latéral gauche Joris Kayembe de Charleroi, en Belgique (deux sélections avec la Belgique lors des matches amicaux en 2020), de l'ancien international espoirs anglais Grady Diangana de West Bromwich Albion, en Championship (D2 anglaise), et des jeunes formés en France, notamment Salem Mbakata d'Aris Salonique, en Grèce (ancien de Sochaux), Peter Ouaneh de Châteauroux, Tristan Muyumba de l'EA Guingamp, Gaëtan Laura de Samsunspor en Turquie (ex-Paris FC) et de l'attaquant Aldo Kalulu de Sochaux, frère du latéral droit de Lorient, Gédéon Kalulu, avec déjà trois apparitions avec les Léopards et présent sur la pré-liste de Desabre.

Le gardien de but Esdras Kabamba de Bravos Do Maquis, en Angola; le milieu offensif William Balikwisha du Standard de Liège, en Belgique; et l'attaquant Christian Kinsombi de Sandhausen, en D2 allemande, apparaissent aussi parmi les nouveaux. Signalons aussi l'arrivée de Silas Katompa de Stuttgart, qui sera à son premier rassemblement avec les Léopards, lui qui a un moment brillé en Bundesliga, en Allemagne. L'on attend voir s'ils vont répondre à l'appel de Sébastien Desabre qui ambitionne de renverser la vapeur et permettre la RDC, actuellement dernière de son groupe, de se qualifier pour la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire.

A côté des nouveaux, certains cadres figurent naturellement sur la pré-liste, comme le défenseur axial Chancel Mbemba, monumental avec l'Olympique de Marseille, absent lors de la trêve internationale de septembre, ainsi que Cédric Bakambu, dispensé du dernier rassemblement pour finaliser son arrivée à l'Olympiakos de Pirée en Grèce, en provenance de Marseille. Gaël Kakuta aussi retrouve le groupe depuis mars 2022. Le joueur d'Amiens a retrouvé du temps de jeu depuis son départ de Lens. Le milieu défensif Aaron Tshibola revient en sélection après un long moment, tout comme le latéral droit Jordan Ikoko. En revanche, Neeskens Kebano (Fulham) est forfait, étant en rééducation, victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a quelques mois. L'autre grand absent chez les cadres est le défenseur central et capitaine Marcel Tisserand (Ettifaq FC/Arabie saoudite).

Les joueurs préconvoqués

Les gardiens de but appelés sont Baggio Siadi (Mazembe), Esdras Kabamba (Bravos do Maquis/Angola), Joël Kiassumbwa (Bellinzona/D2 Suisse) ; Lionel Mpasi (Rodez/L2 France) ; Hervé Lomboto (Daring Club Motema Pembe).

Les défenseurs retenus sont Dieumerci Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc), Gédéon Kalulu (Lorient/L1 France), Jordan Ikoko (Pafos FC/Chypre), Salem Mbakata (Aris Salonique/Grèce), Arthur Masuaku (Besiktas/D1 Turquie) ; Joris Kayembe (Charleroi/D1 Belgique), Vital Nsimba (Bordeaux/L2 France), Arsène Zola (Wydad Casablanca/Maroc), Chancel Mbemba (Olympique de Marseille/L1 France), Henoc Inonga Baka (Simba SC/Tanzanie), Peter Ikoyo Iyembe (Lupopo), Merveille Bope (Standard de Liège/D1 Belgique), Peter Ouaneh (Châteauroux/National France).

Pour les milieux de terrain, l'on a Aaron Tshibola (AEL Limassol/D1 Chypre), Edo Kayembe (Watford/D2 Angleterre), Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town/D2 Angleterre), Samuel Bastien Binda (Burnley/D2 Angleterre), Tristan Muyumba (Guingamp/L2 France), Mika Michée (Lupopo), Christian Kinsombi (Sandhausen/D2 Allemagne), Jonathan Okita (FC Zurich/D1 Suisse), Meschac Elia (Young Boys Berne/D1 Suisse) ; Glody Lilepo Makabi (Al Hilal/Soudan), Théo Bongonda (Cadix/D1 Espagne), Arnaud Lusamba (Alanyaspor/D1 Turquie), Samuel Moutoussamy (Nantes/L1 France), William Balikwisha (Standard de Liège/D1 Belgiqueà, Grady Diangana (West Bromwich Albion/D2 Angleterre), Chadrac Akolo (FC St Gallen/D1 Suisse).

Enfin, les attaquants choisis par Sébastien Desabre sont Cédric Bakambu (Olympiakos de Pirée/D1 Grèce), Fiston Mayele Kalala (Young Africans/Tanzanie) ; Gaëtan Laura (Samsunspor/D2 Turquie), Jackson Muleka (Beziktas/D1 Turquie), Silas Katompa (Stuttgard/D1 Allemagne),Gaël Kakuta (Amiens/L2 France), Aldo Kalulu (Sochaux/L2 France), et Yoane Wissa (Brentford/D1 Angleterre).