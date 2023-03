Maroc: Maghreb - Emmanuel Macron continuera à avancer avec le Maroc et l'Algérie

Lors de son discours sur l'Afrique du 27 février, le président français a déclaré qu'il continuerait à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie comme avec le Maroc, au-delà des polémiques et des tensions actuelles entre ces deux pays.

"On va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas", a martelé Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique. "Ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc. Le roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions, il y a des relations personnelles qui sont amicales ", a-t-il souligné. "Il y a, après, toujours des gens qui essaient de monter en épingle des péripéties, des scandales au Parlement européen, des sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse", a poursuivi le président français.

Dans une résolution adoptée à une large majorité fin janvier, le Parlement européen a enjoint les autorités marocaines à "respecter la liberté d'expression et la liberté des médias" et à mettre fin au "harcèlement de tous les journalistes". Il s'est également dit "profondément préoccupé" par "les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen".

Certaines voix au Maroc y ont vu la main de la France alors que les relations étaient déjà tendues entre Paris et Rabat, concernant notamment le statut du Sahara occidental. "Est-ce que c'est le fait du gouvernement de la France ? Non ! Est-ce que la France a jeté de l'huile sur le feu ? Non ! Il faut avancer malgré ces polémiques", a affirmé le président. L'Algérie a rappelé de son côté "pour consultations" son ambassadeur en France, le 8 février, pour protester contre "l'exfiltration illégale" via la Tunisie de la militante franco-algérienne Amira Bouraoui. "Je sais pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président (algérien Abdelmadjid) Tebboune. Nous avancerons là aussi", a poursuivi le chef de l'Etat français.

"Il y a eu une polémique sur le retour en France d'une Franco-Algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et un discours qui s'est construit", a-t-il estimé."Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas", a-t-il souligné? sans aller plus loin. "Et bien, j'ai un message très simple: je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu mais il faut continuer ainsi, humblement, honnêtement", a-t-il dit en pointant notamment l'"énorme travail sur la mémoire" effectué avec l'Algérie ou la visite du chef d'état-major algérien, Saïd Chengriha, en janvier, en France.