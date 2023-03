Congo-Brazzaville: Société civile - Les ONG appelées à accroître leurs performances

Lors de la célébration de la Journée mondiale des Organisations non gouvernementales (ONG), le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, Céphas Germain Ewangui, a exhorté celles-ci à poursuivre des efforts pour combler davantage le fossé entre les préoccupations des politiques et celles des citoyens.

Les ONG contribuent à défendre les droits fondamentaux des personnes, à assister les victimes des conflits, les laissés-pour-compte en prenant d'énormes risques au point où certains activistes paient de leur vie, selon le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, Céphas Germain Ewangui, à l'occasion de la Journée mondiale des ONG, le 27 février à Brazzaville, célébrée sur le thème " Rôle et place des ONG dans le plaidoyer et la mise en oeuvre des politiques publiques de développement ".

" Les ONG, conformément à leur vocation, oeuvrent sans cesse à faire connaître aux gouvernants les véritables préoccupations et attentes de la population, jouant le rôle d'intermédiaire entre les citoyens et l'Etat ", a expliqué le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG.

Seulement, les ONG, à en croire Céphas Germain Ewangui, perdent leur crédibilité lorsqu'elles deviennent des organisations marchandes et partisanes. Ainsi, elles passent à côté de leur mission qui exige la combinaison de l'éthique, du professionnalisme, de la neutralité. " Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales exhorte les ONG à toujours tenir compte des exigences sus-soulignées pour accroître et promouvoir leur légitimité, oeuvrer sans cesse à construire des partenariats constructifs avec les pouvoirs publics afin de remplir au mieux leurs missions d'intérêt général ", a déclaré le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG.

Céphas Germain Ewangui a, par ailleurs, rappelé qu'au Congo, au nom de la démocratie participative, les ONG sont partie intégrante de plusieurs institutions étatiques comme le Conseil supérieur de la magistrature; le Conseil économique, social et environnemental; la Commission nationale des droits de l'homme; la Commission électorale nationale indépendante...

Néanmoins, si tout cela est le résultat d'un énorme travail des différents acteurs, il faut souligner que les défis à relever sont encore énormes. Les ONG et les organisations de la société civile ne doivent ménager aucun effort pour accroître leur performance, a fait savoir le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG.