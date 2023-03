Congo-Kinshasa: Salon international de l'agriculture de Paris - Anadec au stand de la RDC

La République démocratique du Congo (RDC) signe sa participation au Salon international de l'agriculture (SIA) par son Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais (Anadec).

Du 25 février au 5 mars, à Paris - Porte de Versailles, la RDC a choisi de faire découvrir un pan de la diversification de son économie au SIA 2023 par son établissement public à caractère technique et administratif, doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion, placé sous la tutelle du ministre des Petites et moyennes entreprises.

Pour le directeur général de cette structure, Ezechiel Biduaya Musumbu, cette première participation à une telle rencontre internationale est le reflet de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désireux de diversifier l'économie en dehors des ressources minières, en appui de "l'énorme potentiel" de son pays en matière agricole.

" Nous avons vocation à sensibiliser et accompagner la population à l'entrepreneuriat ", a-t-il expliqué, en rappelant que son pays possède 80 millions d'hectares arables et 4 millions de terres irrigables. Avec des terres dont la potentialité est à réelle valeur ajoutée, il est question d'inciter la population congolaise à travailler dans ce secteur, de ce fait, ouvrir une voie à une agriculture pour tous.

" C'est notre mission d'exposer via les salons les produits des entrepreneurs locaux et de créer par ricochet une certaine émulation au point de les présenter à travers le monde entier ", a-t-il ajouté. Il a appelé de tous ses voeux une vraie nécessité à pousser les Congolais à travailler dans le domaine agricole, un des atouts pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la RDC et le Bassin du Congo.