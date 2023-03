Afrique: UEMOA - La progression des prix à la consommation demeure encore élevée, selon Kassi Brou

La progression des prix à la consommation demeure encore élevée dans la zone Uemoa. Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui en a fait la révélation souligne qu’elle est largement au-dessus de leur cible.

« Elle est ressortie à 7,8 pour cent au dernier trimestre de l'année 2022, compte 8,4 pour cent le trimestre précédent », précise M. Jean-Claude Kassi Brou. C’était à l’ouverture des travaux de la première réunion 2023 du Comité de politique monétaire qui se tient ce mercredi 1er mars à Dakar. Selon lui, L'année 2022 qui vient de s'achever a été marquée par une inflation persistante à l'échelle internationale et la poursuite du resserrement des politiques monétaires dans la plupart des banques centrales.

Le Gouverneur de la BCEAO ajoute que le durcissement des conditions financières sur les marchés internationaux, en a résulté, conjugué aux montées de tensions géopolitiques et au maintien des mesures de restrictions contre la Covid dans certaines régions, ont ralenti la croissance économique mondiale. Celle-ci, a-t-il poursuivi, devrait atteindre 3,4 % au sein de l'Union économique et monétaire ouest africains.

A l’en croire, « l'activité économique reste vigoureuse ». Avant de rappeler qu’elle restait vigoureuse en 2022, bien qu'en ralentissement par rapport à l'année précédente.Sur l'ensemble de l'année 2022, fait-il savoir aux membres du Comité, le rythme de croissance devrait ressortir à 5,6 pour cent, contre 6,1 pour cent enregistré en 2021.

Une inflation de 6% notée en janvier 2023

Cette situation constatée dans la zone UEMOA est résultante d’un environnement économique mondial rythmé par une succession de crises dont les conséquences risquent de se poursuivre cette année.Dans cette dynamique, le gouverneur de la BCEAO fait savoir qu’en janvier 2023, l'inflation est estimée à 6%.Il rappelle que l'année 2022 a été également marquée par un niveau de déficit sans précédent de nos échanges extérieurs.Ce qui fait que le solde des échanges extérieurs de la zone est ressorti déficitaire à plus de 3 300 milliards de Franc CFA.

Une situation qui est imputable à l'augmentation des prix des produits alimentaires et énergétiques sur les marchés mondiaux, ainsi que du recul net des flux nets de capitaux.Pour M. Brou, cela a conduit à une baisse de nos réserves extérieures et du taux de couverture de l'émission monétaire, qui est ressorti à 63,2% à fin décembre 2022. Ce niveau de réserve assure à l'Union 4,4 mois d'importation de biens et services.

Ainsi, la présente session du comité de politique monétaire est également une opportunité d’examiner en point de décision le rapport sur la politique monétaire de l'UEMOA.Selon le patron de la Banque centrale, ce rapport élaboré par le service de la BCEAO donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives économiques et financières.Un document qui, selon lui, met un accent particulier sur les risques qui entourent les perspectives économiques et financières et fournir des propositions de mesure de politique monétaire.Sur un autre plan, poursuit M. Brou, nous aurons également à nous prononcer sur la nomination des membres intuitifs et personnels des conseils nationaux du crédit.