Angola: Guterres retourne en Irak pour promouvoir la paix et les droits de l'homme

Bagdad — Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a atterri ce mercredi à Bagdad, la capitale irakienne, pour promouvoir la paix, les droits de l'homme et le développement durable du pays, a annoncé son porte-parole, cité par Lusa.

La dernière visite de Guterres en Irak a eu lieu il y a six ans, il profitera donc du récent voyage pour rencontrer plusieurs responsables gouvernementaux, dont le Premier ministre, Mohammed Shia 'Al Sudani, et réitérer l'engagement de l'ONU à soutenir le développement de tous Irakiens.

Pendant son séjour dans la capitale irakienne, le secrétaire général rencontrera et entendra également des représentants de groupes de défense des droits des jeunes et des femmes et rencontrera des responsables de l'ONU dans le pays.

"C'est une visite de solidarité. Solidarité avec le peuple et les institutions démocratiques d'Irak et une solidarité qui signifie que l'ONU s'engage pleinement à soutenir la consolidation des institutions dans ce pays", a déclaré António Guterres à son arrivée dans le pays.

Au cours de son séjour, il exprimera également sa confiance que les Irakiens sauront surmonter les difficultés et les défis auxquels ils sont encore confrontés grâce à un dialogue ouvert et inclusif.

Avouant une " immense admiration pour le peuple irakien ", le dirigeant de l'ONU a rappelé les visites qu'il a effectuées à Bagdad par le passé, non seulement en tant que secrétaire général, mais aussi en tant que haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, au cours desquelles il a eu l'occasion de rencontrer des déplacés irakiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays et "être témoin de leur courage".

"Je tiens à saluer les efforts déployés par le gouvernement pour permettre le retour des Irakiens hors du pays, et nous soutiendrons pleinement ces efforts. Je tiens, une fois de plus, à exprimer ma profonde solidarité avec le peuple irakien et mon espoir que l'Irak fera face à un avenir de paix et de prospérité et avec des institutions démocratiques consolidées ", a-t-il conclu.

Jeudi, l'ancien Premier ministre portugais visitera un camp de déplacés internes et un centre de réhabilitation dans le nord du pays, et de là il partira pour Erbil, pour une rencontre avec des responsables du gouvernement régional du Kurdistan, selon le son porte-parole Stéphane Dujarric.

"De là, le Secrétaire général se rendra à Doha, au Qatar, pour participer au Sommet des pays les moins avancés et à la 5e Conférence des pays les moins avancés (PMA5), où il défendra la mise en oeuvre du Plan d'action de Doha, adopté lors de la première partie de la conférence LDC5 en mars de l'année dernière", a déclaré Dujarric dans un communiqué.

António Guterres soulignera que le monde "n'a pas un instant à perdre, car les pays les moins avancés sont pris au milieu d'une vague croissante de crise, d'incertitude, de chaos climatique et de profonde injustice mondiale", ajoute la note.

Le dirigeant de l'ONU appellera également les pays développés à respecter leur engagement de fournir aux pays les moins développés une assistance climatique et au développement, entre autres mesures.