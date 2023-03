Angola: Appel à la rigueur dans l'inspection douanière

Dundo (Angola) — La gouverneure de Lunda Norte, Deolinda Satula Vilarinho, a appelé ce mercredi à une plus grande rigueur dans les inspections douanières le long des postes frontaliers de la province, dans le but de lutter contre l'évasion fiscale.

L'inspection douanière se concentre sur les activités de commerce extérieur, c'est-à-dire sur les opérations d'importation et d'exportation.

La gouvernante a lancé cet appel lors de l'ouverture du forum douanier, promu par la 7e région tributaire, qui comprend les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico.

Deolinda Vilarinho a dit que l'amélioration de la surveillance douanière implique la mise en place d'un système technologique moderne et/ou d'un dispositif de sécurité électronique pour surveiller le fret et lutter efficacement contre les infractions fiscales le long des postes frontaliers de la province.

Elle a défendu l'implantation d'agences bancaires le long du poste frontière de Tchicolondo, la plus grande source de recettes douanières de la province, pour éviter l'évasion fiscale.

La gouvernante a ajouté que la lutte contre la contrebande de carburant et le trafic illicite de diamants mérite une attention accrue de la part de l'Administration générale des impôts et des organes de défense et de sécurité.

D'autre part, elle a souligné que l'objectif de la réforme fiscale que le pays a menée ces dernières années est de faciliter, simplifier et rationaliser le processus d'exportation et d'importation de divers produits, une mesure qui a attiré les investisseurs étrangers.

Ce fait, a-t-elle poursuivi, implique une meilleure compréhension des questions douanières et la réorganisation du système de facilitation et de contrôle, avec les partenaires des opérateurs économiques, des banques commerciales et des différentes autorités clés dans ce processus.

Elle a dit qu'il était nécessaire de continuer à adapter la législation nationale au système douanier régional et mondial, afin de répondre aux besoins des opérations commerciales internationales.

Au cours du forum, des sujets tels que "le commerce frontalier et l'exportation de carburant", "le contrôle du transit douanier à l'aide de timbres électroniques et les avantages du transit intérieur des marchandises", "les principales modifications du tarif douanier" et "l'entrée et la sortie de devises dans les termes de l'avis n° 6 de la BNA", seront au menu de la rencontre.