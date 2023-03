Angola: Un homme fait exploser un engin et tue quatre personnes à Cuvango

Cuvango (Angola) — Quatre personnes sont mortes et six autres blessées à la suite de l'explosion d'un engin, prétendument déclenché exprès par un citoyen de 31 ans, dans la localité de Tchiweya, dans la municipalité de Cuvango, province de Huíla.

L'incident s'est produit lundi soir, dans ce village de la commune de Galangue, à 105 kilomètres de Cuvango, lorsqu'un homme ivre, armé d'un engin explosif, est allé chercher le chef du village, soit dit en passant, son oncle, dans sa résidence, avec l'intention de le tuer.

Mécontent de ne pas l'avoir trouvé, selon le commandant municipal de la police nationale, le surintendant Manuel António Correia, il a lancé l'explosif contre un mortier, où certains membres de la famille du chef coutumier moulaient du maïs et l'engin a explosé, provoquant la mort immédiate de quatre personnes, dont l'accusé, et six autres blessés.

S'adressant à l'ANGOP ce mercredi, le commandant de Cuvango a souligné que la police avait pris connaissance de l'incident vers 5h10 du matin mardi.

Selon Manuel Correia, il s'agit d'un engin explosif non identifié et les forces de l'ordre s'emploient à déterminer les véritables causes de l'incident et l'origine de l'objet dont s'est servi le jeune paysan, car il s'agissait d'un civil.

Contacté par l'ANGOP, le directeur clinique de l'Hôpital Municipal do Cuvango, Ezequiel da Conceição, a assuré que les quatre patients référés par le Centre Galangue, dont deux enfants entre un et six ans, un adolescent de 17 ans et un jeune de 30 ans sont stables, mais reçoivent un traitement pour les blessures causées par des éclats d'obus.

Les accidents avec des explosifs, à Huíla, deviennent fréquents, bien que ce soit le premier cette année, en 2022 il y a eu un record de 13, avec huit morts et 17 blessés.

Actuellement, la province contrôle encore 19 champs de mines, dans les municipalités de Caconda, Caluquembe, Jamba, Cacula, Quipungo, Quilengues et Chicomba.