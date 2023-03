Angola: L'Angola et la Chine évaluent leur coopération

Luanda — Les questions liées à la coopération entre l'Angola et la Chine ont été discutées mardi à Luanda par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custódio Vieira Lopes et l'ambassadeur de Chine.

Au cours d'une audience accordée à l'ambassadeur de Chine en Angola, Gong Tao, les différents accords paraphés ont été passés en revue, en mettant l'accent sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre l'Angola et la Chine, et le fonctionnement du comité de pilotage de la coopération économique et commerciale.

Selon la note de presse du ministère des Relations Extérieures, envoyée à l'ANGOP, les deux parties ont également abordé les accords pour l'envoi de la sixième équipe médicale chinoise en Angola, paraphés entre les ministères de la Santé des deux pays, et l'échange de notes sur le laboratoire d'essais de produits stupéfiants.

La proposition chinoise sur le traitement tarifaire zéro pour 98% des marchandises d'origine angolaise à exporter vers la Chine et le protocole d'accord entre les ministères de l'Agriculture et des Forêts de l'Angola et de l'Agriculture et des Affaires rurales de la Chine ont également été appréciés lors de la réunion, ainsi que des initiatives de développement mondial et de sécurité mondiale.

La demande de soutien de l'Angola pour la réélection de Qu Dongyu, actuel directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont l'élection aura lieu en juillet de cette année, lors de la 43e conférence de la FAO, a également été analysée.

Cette année marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Chine.

Depuis 2007, l'Angola est le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique.

En Angola, la Chine opère dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale du pays, avec une forte présence dans les domaines de la Formation du Personnel, dans le cas de la construction et de l'équipement du Centre Intégré de Formation Technologique (CINFOTEC) et de l'Académie Diplomatique Venâncio de Moura et bourses pour les jeunes Angolais.