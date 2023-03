Sénégal: La tutelle ayant réagi favorablement à ses doléances - Suspension de la grève de la méga coalition ISCTS-And Gueusseum

Un début de solution vient d'être trouvé entre les travailleurs des Collectivités territoriales et la tutelle. C'est le fruit d'une longue bataille.

Les revendications des travailleurs des Collectivités territoriales relatives à la revalorisation de leurs salaires, connaissent un début de satisfaction. Dans un communiqué daté du mardi 28 février 2023, les camarades de Sidiya Ndiaye et de Mballo Dia Thiam ont annoncé la suspension temporaire de l'exécution de leur plateforme revendicative. Réunis au sein d'une méga coalition And Gueussem et l'Intersyndicale es collectivités territoriales du Sénégal (ISCTS-And Gueusseum), selon ces deux responsables syndicaux, une lettre Circulaire n°003643/MCTADT/SG/CNFPLF/DELC du 24 février 2023, du ministère des Collectivités territoriales, est produite en direction des maires et présidents de Conseil départemental pour l'application des dispositions règlementaires aux personnels de la Fonction Publique Locale, conformément aux barèmes définis, afin de préserver un climat social apaisé. Toutefois, en attendant l'effectivité de cette décision, l'intersyndicale a avancé "qu'elle se réserve le droit de continuer son plan d'action, pour veiller aux modalités pratiques de paiement. Tout en saluant et félicitant les travailleurs qui viennent de gagner une large victoire, dans le cadre de la jonction de lutte ISCTS-And Gueusseum ".

Du côté de la tutelle, une note a été envoyée aux élus à la tête de ces collectivités locales et territoriales, pour l'application de cette note circulaire. Ainsi, le ministre Mamadou Talla écrit, dans le cadre de l'application de l'article 29 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 portant Statut général de fonctionnaires des Collectivités locales : "je partage avec vous la grille des augmentations salariales telles qu'effectuées dans la Fonction publique d'État". Et rappelle que les augmentations sont faites par cadres ainsi qu'il suit : "le cadre de l'éducation et de la formation avec le protocole d'accord du 26 février 2022. Le cadre de la santé et de l'action sociale avec le protocole d'accord du 10 mai 2022 ; les autres cadres et 'emplois avec l'indemnité spéciale complémentaire". Le ministre a aussi précisé aux maires et présidents de départements que les indemnités prévues par les protocoles cités sont réservés exclusivement aux agents appartenant à ces cadres. Les agents n'appartenant pas au cadre de la santé et de l'action sociale ou à l'éducation et à la formation bénéficient, eux, d'une indemnité spéciale complémentaire.