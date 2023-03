Sénégal: Processus électoral pour une présidentielle apaisée - La société civile prend les devants

Le processus électoral devant conduire à une élection présidentielle 2024 "crédible, transparente, inclusive et apaisée " est encore au centre des préoccupations des organisations de la société civile comme de moult acteurs politiques et institutionnels. C'est dans ce cadre que le Cosce du Pr Babacar Guèye a tenu à Dakar hier, mardi 28 février, en rapport avec le programme " Nietti Élections " du gouvernement américain via l'Usaid, un atelier de réflexion et d'échanges sur ledit processus électoral. Objectif : contrecarrer la tension pré-électorale au Sénégal en renouant le fil du dialogue entre acteurs politiques.

" A l'approche de chaque échéance électorale, notre pays est soumis à des tensions politiques. Et c'est le rôle de la société civile que nous représentons, de relancer le dialogue politique de manière pérenne pour la préservation des acquis du processus électoral et la consolidation du système démocratique", a soutenu d'emblée le professeur Babacar Guèye du Cosce. Et le président du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce) de relever que " Cette rencontre a pour but de rassembler les acteurs politiques et la société civile, de débattre et identifier des stratégies d'apaisement de l'espace politique, à travers la formulation de recommandations pertinentes à l'endroit des acteurs du processus électoral ". Et cela d'autant plus que, a-t-il précisé, "Le dialogue est rompu depuis des années. D'ailleurs, c'est la source de la plupart des problèmes, obstacles auxquels le processus électoral est souvent confronté. Ainsi, c'est le lieu de se concerter avec eux afin de trouver des solutions".

Acteur clé du programme "Nietti Elections ", le National democratic institute (NDI) a également invité les acteurs politiques à un consensus pour un scrutin présidentiel de 2024 sans taches. C'est ainsi qu'Alain Ayadokoun, directeur de NDI, dira : " (...) Nous espérons que les travaux de cette matinée permettront d'approfondir toutes ces questions et d'en aborder d'autres afin de trouver un consensus sur les réformes prioritaires à un an de l'élection présidentielle et de définir le rôle de chaque acteur et partie prenante pour une élection présidentielle crédible, transparente, inclusive et apaisée", Le NDI conviera par la même occasion les acteurs politiques et l'Etat " au dialogue et à la pacification du discours politique afin de préserver la paix en conformité avec les initiatives des régulateurs sociaux et religieux dont les efforts de médiation sont soutenus par le Programme " Nietti Elections ".

Dans la foulée, le directeur du NDI a mis en avant les résultats des rencontres avec ces acteurs du processus électoral et qui ont permis de prioriser certains points focaux à l'issue de l'atelier de restitution du 27 janvier 2023. Il s'agit, a-t-il relevé, de faciliter la révision des listes électorales et la révision exceptionnelle; de réactiver le cadre de dialogue politique des parties prenantes au processus électoral. Il en est de même de la mise en place des stratégies de proximité pour apaiser les tensions et prévenir la crise, du plaidoyer pour la réforme du système de parrainage en vigueur, entre autres points. L'atelier centré sur le processus électoral s'est tenu avec la présence de la Direction générale des Élections, de la Commission électorale nationale autonome (Cena), de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, des partis et coalitions tels que Bby, Yaw et de plusieurs autres membres de la société civile.