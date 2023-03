Soudan: Le bureau de presse de la police publie une déclaration sur l'incident lors de manifestations

Khartoum — Le bureau de presse des forces de police a publié, mardi une déclaration sur l'incident qui a eu lieu lors des manifestations organisées par les comités de résistance dans l'État de Khartoum et la vidéo diffusée de la chute et de la blessure d'un manifestant par un policier.

Le communiqué du bureau de presse des forces de police a déclaré que des mesures légales ont été prises concernant la blessure et le meurtre d'un manifestant par un policier, soulignant que l'incident est un comportement personnel et qu'il s'agit d'un comportement inacceptable et contraire aux directives de ne pas suivre ou poursuivre pendant que les forces s'occupent des indisciplinés qui profitent du mouvement pour provoquer un chaos qui entraîne des conséquences fâcheuses.

Le communiqué de la police a également condamné le ciblage systématique et continu des postes de police dans l'État de Khartoum, qui a abouti à de violentes attaques contre les forces de police, qui ont fait des blessés graves et graves, des dommages et des incendies de véhicules avec des câbles torsadés, des bombes incendiaires, des flèches et des fer manufacturé (pieux), indiquant que cet acte vise à créer le chaos et la ruine et à entraîner les forces à l'affrontement.

La déclaration a exprimé ses regrets pour le malheureux accident, exprimant ses condoléances à la famille de la victime et affirmant l'engagement de la police à appliquer la loi à son personnel et à chacun pour maintenir la sécurité et protéger les biens conformément aux plans des comités de sécurité de l'État et mettre en oeuvre sous le contrôle du ministère public.Th