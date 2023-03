Soudan: L'intégration du Soudan dans le système bancaire mondial

Khartoum — L'Association d'amitié soudano-américaine en coopération avec l'ambassade des États-Unis à Khartoum, le Conseil de l'Amitié Populaire International (CAPI), le Centre pour développement des projets internationaux privée au Soudan (CIPE), ont organisé, mardi au Tara Hall à Khartoum, un forum d'affaires soudanais-américain intitulé " Intégration et harmonisation du système bancaire au Soudan avec le système mondial" avec la participation des représentants de la Banque centrale du Soudan et de l'Union des banques soudanaises et d'un certain nombre de spécialistes du secteur bancaire.

Le forum a discuté des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les banques et le système bancaire au Soudan, de l'intégration du système bancaire au Soudan au système financier bancaire mondial et des traitements nécessaires, en plus des défis confrontés de secteurs des affaires au Soudan dans leurs relations commerciales et financières avec divers pays du monde.

L'importance de la convocation du forum et de la discussion à ce sujet Surtout après le retrait du nom du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme et les progrès tangibles qui ont eu lieu en termes de politiques de réforme bancaire au Soudan, qui a laissé des effets évidents.