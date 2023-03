Soudan: Le gouverneur de la région du Nil bleu reçoit la délégation éthiopienne de Benishangul-Gumuz

Damazin — Le Gouverneur de la Région du Nil Bleu, le Lieutenant-Général Ahmed Al-Omdah Paddy, Président du Comité de Sécurité de la Région, accompagné des membres de son Gouvernement, des membres du Comité de Sécurité, Al-Fatih Yusuf Hassan Adlan, ont reçu mardi après-midi la Délégation du Gouvernement de la Région Benishangul-Gumuz d'Ethiopie dirigée par Shazli Hassan le Gouverneur de la Région qui en visite dans la Région du Nil Bleu pour participer aux travaux de la Conférence sur le Développement des Relations Frontalières entre les deux régions.

Après la cérémonie de réception officielle dans la ville de Taa'liah, Fawtih Al-Nur Al-Bashir, président du Conseil suprême de la culture, des médias et du tourisme, porte-parole du gouvernement de la région du Nil bleu, a expliqué que la visite de la délégation de Benishangul-Gumuz fait partie de la communication et des visites mutuelles entre les deux parties.

Elle a souligné l'importance des conférences conjointes pour améliorer et développer les relations et les intérêts mutuels, ainsi que l'échange d'expériences dans les domaines économiques, agricoles et autres, et le développement de cultures communes, la coexistence et l'échange des gains commerciaux entre les deux régions.

Elle a réitéré la volonté du Gouvernement du Nil Bleu de donner effet aux précédents protocoles conjoints et d'établir des mécanismes pour aider à la mise en oeuvre des protocoles et conventions conjoints, notant les liens ethniques entre les deux régions et leur contribution importante à la coexistence, à la communication et à l'intégration entre les deux régions.