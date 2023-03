Ile Maurice: MCIT - Convocations en série aux Casernes

Des dépositions sont attendues aux Casernes centrales ce matin par la Major Crime Investigation Team South, branche de la CCID.

Le Directeur des publications et une journaliste de l'express sont attendus aujourd'hui à 10 heures, par le surintenant Ghoora également. Cela, dans le sillage d'une enquête sur des allégations de lien entre l'ASP Jagai et le dénommé Franklin, comme évoqué dans un article de l'express en date du 10 janvier 2023.

Les journalistes ne seront toutefois pas entendus under warning. Ce qui n'est pas le cas pour l'avocat Shakeel Mohamed qui, lui, a été convoqué demain "for the purpose of the present enquiry, a statement under warning has to be recorded..." Dans l'entourage de l'avocat Mohamed, c'est clairement un cas d'intimidation qui continue, d'autant qu'il avait contreinterrogé les policiers qui l'ont convoqué aux Casernes.

Affaire à suivre.