Ile Maurice: Nouvelle carte d'identité - Le PMO et les TIC impliqués dans le projet

Les allégations du leader du Reform Party, Roshi Bhadain, sur la commission de Rs 27 millions qu'un ministre aurait tenté de toucher suscitent de nombreuses questions qui nécessitent des réponses.

Cependant, une chose est sûre : il s'agit du contrat pour l'émission de la nouvelle carte identifié nationale, dont l'accord aurait déjà été signé au bureau du Premier ministre (PMO) et le montant du contrat s'élève à Rs 600 millions. Une autre certitude : le PMO était responsable des procédures pour lancer l'appel d'offres alors que le ministère des Technologies informatiques (TIC) était responsable du côté technique du projet.

D'abord, le montant du contrat intrigue. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, répondant à une question en juillet et août 2021 respectivement, avait déclaré que le projet allait coûter environ Rs 230 millions.

Dans sa réponse du 3 août 2021, il a même répondu qu'il pourrait y avoir des "add-ons" de Rs 32 millions à une question supplémentaire d'Ashley Ittoo, député du gouvernement qui voulait savoir combien l'actuelle carte identité nationale avait coûté sous l'ancien gouvernement.

"Environ Rs 1,1 milliard", avait répondu le chef du gouvernement. Toutefois, il n'avait pas manqué de rappeler, avec indignation, au député mauve Reza Uteem, l'auteur de la question d'origine qu'après un appel d'offres, il y avait eu une proposition de Rs 400 millions, mais que l'ancien gouvernement avait opté pour un accord avec le gouvernement singapourien ramenant le projet à plus de Rs 1 milliard.

Pour revenir au coût de la nouvelle carte identité que ce gouvernement projette d'introduire, un autre document officiel démontre que le projet était loin du Rs 600 millions. Le ministère des Finances avait fait voter un budget pour l'année financière 2022-23 pour financer ce projet et l'argent était sous la gestion du PMO. Il devait y avoir la somme de Rs 40 millions pour l'année financière 2021-22 et Rs 54 millions pour 2022-23. Le PMO aura besoin de Rs 150 millions pour 2023-24 et Rs 63 millions en 2025 pour tout finaliser, soit un montant de Rs 267 millions. Ces informations sont disponibles dans le document Estimates 2022- 2023 & Indicative Estimates 2023-2024 and 2024-2025 disponible sur le site Web du ministère des Finances.

Toutefois, il est bon de rappeler qu'il n'y a pas que le PMO impliqué dans ce projet. Lors de la préparation d'un article sur ce sujet en novembre dernier, l'express avait contacté le ministère des TIC pour obtenir des informations sur la nouvelle carte d'identité. On nous avait fait comprendre que ce ministère ne s'occupait que du côté technique, mais que le PMO chapeautait le projet. D'ailleurs, à une question d'Adil Ameer Meea, du MMM, au Parlement le 27 juillet 2021, le Premier ministre avait confirmé qu'il y avait un steering committee présidé par le ministère des TIC et un technical committee présidé par le Secretary for Home Affairs. Toutefois, à la deuxième question du 3 août 2021, il avait précisé que le ministre des TIC, Deepak Balgobin, présidait le steering committee.

"Quel est le réel motif ?"

Toujours dans sa réponse de juillet, Pravind Jugnauth avait confirmé que le ministère des TIC s'occupait de la partie technique qui devait faire des recommandations qui seraient validées par le steering committee. Par la suite, les procédures d'appel d'offres seraient sous la responsabilité du PMO, avait-il expliqué en ajoutant que le nouveau système devait être prêt en juin 2023.

Le député rouge Osman Mahomed a également posé des questions au Parlement sur la carte identité nationale. D'ailleurs, depuis que Roshi Bhadain a évoqué l'affaire de Rs 27 millions jeudi, le député a été prompt à réagir en posant des questions sur l'émission de la nouvelle carte d'identité sur sa page Facebook samedi. "Je me suis toujours posé des questions sur l'utilité de faire de nouvelles cartes d'identité. Quel est le réel motif derrière ce projet ? Il faut que le gouvernement rende public toutes les modalités pour la réalisation de ce projet. Comment peut-on dépenser une si grosse somme alors que notre économie va mal ?"

De son côté, Harel Mallac Technologies a nommé avec effet immédiat, hier, un des cabinets d'experts comptables faisant partie des Big Four, pour un Fact-Finding audit.