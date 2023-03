Cameroun: Duval Deco présente le vrai béton imprimé

Duval Deco est une entité professionnelle opérant dans les nouvelles technologies de revêtement interne et externe, intégrant le BIM (Building Information Modeling).Ce Jeudi à Douala s'est tenu un déjeuner professionnel de présentation du Béton imprimé dont plusieurs Camerounais ignorent l'importance et les avantages.

Au Cameroun on pense que tout peut être copié sans risque mais on se trompe car il y en a des techniques de fabrication et autres qui nécessitent un savoir-faire impeccable et pour celà il faut se faire former ce qui n'est pas le fort de certaines personnes. Ayant constaté un manque criard d'implication des camerounais et la mauvaise utilisation de cette technique qu'il a acquis hors du pays avec beaucoup d'efforts, le promoteur de Duval Deco Narcisse Duval DJIELE a tenu à mettre les choses au clair : Il ne faut pas qu'il soit confondu avec les arnaqueurs qui peuplent les villes Camerounaises.

Entrepreneur dans le domaine de BTP ,Narcisse Duval DJIELE est mécanicien de profession. Dès son arrivée en France il se lance dans la maçonnerie et découvre le Béton imprimé ou encore le Béton décoratif. Après avoir appris cette nouvelle technique, il décide de revenir au Cameroun en 2016 pour faire bénéficier son pays.

Avant tout, notons que le beton imprimé est un béton décoratif très tendance pour réaliser les sols extérieurs. Ce procédé doit son succès grandissant à l'esthétique et à l'originalité qu'il apporte aux sols. Résistant et durable, ce béton est capable d'imiter les dalles, les pavés, les briques ou le bois à la perfection.

Narcisse Duval DJIELE craint que cette technique soit mal utilisée par les camerounais. Effectivement il a vécu certaines expériences qui confortent sa crainte et confirment ses doutes puisqu'il a été contacté pour refaire certains travaux qui avaient été mal faits par d'autres personnes. Pour lui, les gens n'aiment pas se former et c'est inquiétant malgré le fait qu'il soit disposé à former gratuitement.

"j'ai lancé 4 séances de travaux (formations gratuites) pour permettre aux camerounais de développer cette technique. On va créer des formations des jeunes qui pourront être employés. J'ai peur que cette méthode entre par la mauvaise porte au Cameroun... Je conseille aux jeunes de se former, pratiquer, se faire employer et pourquoi pas créer leur société " a-t-il déclaré lors du déjeuner avec les hommes et femmes de médias.

Pour lui, le béton imprimé est plus avantageux à tous les niveaux que toutes les autres formes de décoration. Il est résistant et assez moderne et son entretien est plus facile que l'entretien des carreaux par exemple.