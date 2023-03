Madagascar: Santé de proximité - Ruée vers les consultations gratuites de la caravane médicale

L'organisation d'un tel événement met en exergue la nécessité de la gratuité des soins et des consultations de plusieurs maladies. De nombreuses personnes sont venues au point de rendez-vous de la caravane médicale à Ankadikely Ilafy.

De longues files d'attente ont été observées à Ankadikely Ilafy hier lors de la deuxième journée de la caravane médicale " Sarobidy Ny aiko ". Petits et grands ont profité des consultations gratuites et des dépistages de différentes sortes de maladies. C'est le cas de Marguerite Rasoanandrasana, une mère de famille de 53 ans venue avec sa fille de 16 ans pour se faire soigner les dents. Elle est originaire de la Commune Fiaferana. " J'avais l'habitude d'aller chez le dentiste mais les soins sont onéreux et je n'arrive pas à me faire soigner faute de moyens. Dimanche j'ai entendu que la caravane allait passer ce jour. Mon souhait est de pouvoir être traitée de mes maux de dent", indique-t-elle.

Devant la clinique dentaire, des centaines de personnes attendent leur tour. " Depuis lundi, on a enregistré plus de cent patients pris en charge. Il faut dire que les besoins dépassent largement les offres en matière de dentisterie. Mais nous essayons de prendre en charge les patients qui sont venus puisqu'ils n'ont pas les moyens d se soigner ", indique Anny Solondrabezafy, responsable de la maintenance au sein de la clinique dentaire de l'ADRA. Cette clinique dispose de matériel semblable à celui des cabinets de dentisterie. Des fauteuils, des équipements sont disponibles et la clinique mobile dispose d'une autonomie en énergie pour assurer sa fonction sur la base d'un groupe et de circuits d'eau.

Suivi

Pas plus loin de la clinique dentaire, une autre clinique spécialisée en matière de radiographie attire les patients aux alentours de la Commune Ankadikely Ilafy. Ce type d'imagerie médicale qui est parfois difficile d'accès pour ceux n'ont pas les moyens aide les malades. Une soixantaine de patients a été prise en charge jusqu'à hier matin. " La clinique spécialisée en radiographie se charge des patients qui apportent une ordonnance des médecins et qui ont nécessairement besoin de ce service. La plupart des patients ont des problèmes au niveau du thorax ou encore des traumatismes, d'autres patients ont besoin de contrôle. On a pris également des enfants qui ont des problèmes au niveau des pieds ", raconte le Docteur Francklin Ralaitsilanihasy, responsable auprès de la clinique mobile.

Dans le cadre de la santé des enfants de bas âge, la prise en charge des enfants venus ont permis de dépister des cas d'hernie ou encore la toux qui est fréquente chez les enfants. " Une quinzaine d'enfants ont été auscultés depuis hier (ndlr : lundi). Trois d'entre eux ont eu une hernie et ils ont été référé à des médecins spécialistes ", explique le Docteur Hanta Ratsitohaina, pédiatre. Jusqu'à hier, l'événement est d'une aide pour tous les malades. Nombre de services sont disponibles, pour ne citer que l'ophtalmologie ou les dépistages de la diabète, SIDA et les autres maladies telles que le cancer ou les maladies cardio vasculaires. " Je réside à Antsirabe et mes enfants m'ont encouragé à aller vers cette caravane médicale. Un tel événement est salutaire pour mes enfants et moi ", indique Ernestine hier.