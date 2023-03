Madagascar: Région Diana - Les maires en formation sur la législation foncière

Quatre jours successifs de formation sur la législation foncière pour les maires de toutes les communes de la région Diana, les présidents des Conseils municipaux et les agents des guichets fonciers suivent une série de formations à Antsiranana.

Elle a débuté, hier à l'Hôtel de la Poste, par un atelier régional d'information, de formation et d'échanges sur l'application de la nouvelle loi portant régime juridique de la propriété privée non titrée (PPNT), organisé par le projet Croissance agricole et sécurisation foncière (Casef). Un projet réalisé avec la collaboration de l'Institut national de la décentralisation et du développement local (INDDL), à la suite d'un protocole d'accord conclu entre les deux parties, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Opération de certification foncière massive (OCFM).

Et ce, à la suite de l'objectif annoncé par le président de la République sur l'établissent de deux millions de certificats fonciers d'ici la fin de l'année 2023. Ainsi, le ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, l'organisation d'une série d'ateliers de formation, d'information, de vulgarisation et d'échanges est programmée, axée sur la mise en oeuvre d'une meilleure gestion foncière décentralisée au niveau de chaque région. Pour cette première phase, quatre régions bénéficient simultanément de cette séance de formation, à savoir Boeny, Betsiboka, Sofia et Diana.

Cette formation initiale a pour objectif majeur de donner le maximum de connaissances à ces intervenants du foncier, afin de faciliter et d'appuyer le projet dans l'établissement de ces certificats fonciers.

Service insatisfaisant

Ce projet mettra fin aux problèmes endurés par la majorité des gens à cause des services peu satisfaisants offerts par les services des domaines et de topographie. La législation malgache constitue une bonne base pour que les paysans puissent enregistrer formellement leurs terres et obtenir un certificat foncier. Le système décentralisé prévoit que, dans chaque commune, une instance compétente comme le guichet foncier s'occupe de la délivrance de ces certificats

" L'objectif est de former les responsables communaux, dans l'objectif d'améliorer leur savoir-faire lié à leur attribution, ainsi que la connaissance des lois régissant l'OCFM. Durant les quatre jours, la formation se focalisent sur les modules portant sur la nouvelle loi PPNT et processus OCFM ", affirme le directeur de service topographique, José Michel Ramasimbamalaza.

Notons que l'ouverture officielle de l'atelier de formation a été l'occasion pour le nouveau gouverneur, Taciano Rakotomanga, de faire sa première sortie en public. Il a loué l'initiative du gouvernement à mettre sur les rails ce projet décentralisé conformément à la loi, à l'aspiration des paysans et au souhait du chef de l'État.