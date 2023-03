Madagascar: Omnisport-MJS - Les XIe Jeux des îles parmi les priorités

Après sa nomination à la tête du ministère de la Jeunes­se et des sports, suivant les consignes données par le président de la République Andry Rajoelina, André Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des sports a résumé en cinq points majeurs ses plans d'action à court et à moyen termes, lors de la présentation des défis des nouveaux membres du gouvernement en conseil des ministres mercredi dernier.

En premier lieu, l'homme fort de la Place Goulette a parlé de la politique de la Jeunesse avec le plan d'action et les défis à relever pour sa réalisation. Le point numéro 2 concerne la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger dans moins de six mois (25 août au 3 septembre). A ce jour, rien de concret ni de solide n'ont été bien ficelés mais le nouveau ministre assure que le comité d'organisation des Jeux des Îles qu'il préside est à pied d'oeuvre depuis le siège du Stade Barea à Mahamasina.

Toute l'équipe travaille d'arrache-pied et la question des infrastructures sera le point à accélérer. Et Haja André Resampa de continuer: " Face aux rumeurs qui circulent sur l'inquiétude des îles soeurs, une lettre du président du Comité International des Jeux, Antonio Gopal, que j'ai reçue, stipulant que nous sommes sur la bonne voie pour offrir de beaux Jeux, et notre prochaine réunion, évoquent la confiance envers le clan malgache "

Une prise en main

L'envoi des athlètes qui se préparent à l'extérieur montre la détermination de l'État malgache à faire de cette onzième édition des JIOI de 2023 une vitrine de réussite pour Madagascar.

Le troisième point soulevé dans le plan d'action du nouveau ministre, en collaboration avec les fédérations sportives, est l'organisation de la Coupe du Président en football, basket et pétanque. L'autonomisation des jeunes a été soulevée en quatrième point. Madagascar, en tant que pays dont la majorité de la population se trouve dans la catégorie des jeunes, va donner priorité à ces jeunes qui ont besoin d'une prise en main, de soutien et d'assistance pour qu'ils réussissent mieux dans ce qu'ils vont entreprendre.

Et pour conclure et ce n'est pas le moindre, le cinquième point, plus de 3 000 jeunes ont déjà bénéficié de la formation en " LIFE SKILLS " avec le ministère de Jeunesse et des sports : connaissance de soi, gestion émotionnelle, culture entrepreneuriale, savoir vivre et savoir-faire, gestion financière personnelle et familiale.