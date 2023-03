Congo-Brazzaville: Gospel - Christophe Beyeye dit son ' Credo '

Le beatmaker et chanteur chrétien annonce la sortie, le 3 mars, du single où il professe sa foi en Jésus-Christ, estimant que le chrétien ne devrait pas se limiter à croire dans son coeur, mais se doit aussi de l'affirmer publiquement.

" "Credo superior" sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales à partir de ce 3 mars à 7heures ", a précisé Christophe Beyeye au "Courrier de Kinshasa". La matinée du 1er mars, à moins de deux jours de la sortie du single, quelques secondes de son refrain en lingala et français ont été dévoilées. Le morceau s'achève de la sorte : " Credo en toi Seigneur Jésus, je t'aime, tu es le supérieur ". Le petit extrait du rap livre un certain aperçu de ce chant dont le titre est bien évocateur.

De sa présentation personnelle de "Credo superior", l'on retient qu'au pays de la rumba où les opinions religieuses et croyances sont diversifiées, Christophe Beyeye s'en tient, lui, à sa foi en Jésus-Christ. Du reste, lui plaît-il de souligner, son nom Christophe est tiré du latin Christophorus, dérivé du grec ancien, Khristóphoros qui littéralement se traduit par " celui qui porte le Christ ". Et donc, " le plus important à retenir c'est que ma foi en Yeshua, Jésus-Christ, c'est plus qu'une religion, c'est simplement la réalité ", soutient-il.

Jésus je t'aime, tu es le supérieur

Par ailleurs, Christophe met un accent sur l'évidence qu'autant que " toutes les voitures ont des concepteurs, tous les enfants des parents et chaque règle son initiateur, il ne faut pas être un super chimiste ou un génie scientifique pour reconnaître que ce monde a un créateur ".

Et, renchérit-il, " La bonne nouvelle, c'est que ce créateur communique tous les jours et nous donne la liberté de devenir plus que de simples créatures, c'est-à-dire de devenir ses enfants, alors oui, credo ! " Pour Christophe, "Credo" veut dire : " Je crois en Jésus et il n'y a rien de plus vrai que de servir la justice et la paix de Dieu ".

Producteur, réalisateur, beatmaker, rappeur et juriste mais pas que, Christophe Beyeye se lance dans la chanson. En effet, il se décide à son tour à prendre le micro après avoir soutenu et participé à la réalisation de nombreuses oeuvres musicales. Bien introduit dans le milieu de la musique urbaine d'expression chrétienne, quoi de plus naturel que d'offrir à son tour le sacrifice de ses lèvres à son créateur, ce chant tout à sa gloire, "Credo superior". Et donc, décidé à ne pas s'arrêter à croire dans son coeur, il chante pour qui veut l'entendre ou pas son "Credo à l'être supérieur : " C'est cela que j'affirme, Jésus je t'aime, tu es le supérieur ".