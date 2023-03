Angola: Cabinda - La Suisse soutient le gouvernement angolais dans la lutte contre la corruption

Cabinda — L'ambassadeur de Suisse accrédité en Angola, Lucas Johannes Gasser, a déclaré à Cabinda que son pays soutenait le gouvernement angolais dans la lutte contre la corruption, dans le cadre des principes juridiques existants de coopération entre les deux pays.

"Nous soutenons la lutte contre la corruption. La Suisse est l'un des pays où le capital angolais est retenu et nous avons appris que notre pays ne veut pas que ce capital reste en Suisse. Ils doivent être renvoyés en Angola dans le cadre d'un processus légal qui respecte tous les principes juridiques de coopération ", a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que la Suisse restait déterminée à renforcer la coopération dans les domaines commerciaux et économiques où les entreprises suisses souhaitaient investir en Angola et, en janvier de cette année, la Chambre de commerce et d'économie Suisse-Angola a été fondée.

Le diplomate est à Cabinda depuis mardi pour deux jours pour visiter des lieux d'intérêt économique et touristique et tenir des réunions avec les autorités locales pour une éventuelle coopération dans les domaines de la conservation de l'environnement et du tourisme.

Mardi, Lucas Gasses s'est rendu à Buco-Zau où il a visité le Parc National de Maiombe, un lieu de protection des animaux victimes d'agressions humaines, les primates chimpanzés, ayant manifesté son intérêt à coopérer avec la province dans les domaines de la conservation de la nature et du tourisme.

Il a également visité la société d'appui au secteur pétrolier, ALGOA Frabriquetion, l'une des plus grandes et des plus anciennes de Cabinda, dédiée à la fabrication de plates-formes et autres équipements pour le secteur de l'industrie pétrolière dans le pays et dans la province en particulier.

C'est la société ALGOA-Fabriquetion qui a fabriqué la première plate-forme pétrolière en Angola appelée Lifuá-A, une entreprise qui a créé de l'employabilité pour les jeunes Angolais des différentes provinces du pays.

Ce mercredi, dernier jour du diplomate à Cabinda, il rencontre l'évêque de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti et visite le Musée régional de Cabinda ainsi que le terminal maritime des passagers.