Gabon: Le Président de la République a reçu en audience le Premier Ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'Etat, a reçu ce jour au Palais Rénovation, une délégation conduite par Monsieur James Marape, Premier Ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Au cours de cette audience, le Président de la République Gabonaise et le Premier Ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont échangé sur les sujets d'intérêt commun, notamment sur les questions de développement, de biodiversité, de préservation et de gestion durable des forêts tropicales.

Pour rappel, le Gabon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée entretiennent une convergence de vues au niveau multilatéral, sur les Questions Environnementales et Climatiques, exprimée lors de la 15ème Conférence des Parties (COP 15), à Copenhague, et lors de la COP 21 à Paris. Les deux personnalités ont notamment évoqué la nécessité de créer une coalition forte de pays forestiers pour la préservation et l'exploitation durable des forêts.

En leurs qualités de pays du Bassin du Congo-Ogooué et de la forêt amazonienne, dotés d'un couvert forestier important, le Gabon et La Papouasie- Nouvelle-Guinée, entendent porter haut la voix des pays forestiers lors du One Forest Summit qui se tiendra à Libreville, les 1er et 02 mars prochains.

L'enjeu majeur de ce Sommet vise en outre l'obtention de financements permettant la mise en place d'un système équitable de valorisation de crédits carbone et de biodiversité au bénéfice de nos populations et la rémunération à leur juste valeur, des pays faisant partie de la solution aux changements climatiques.

Enfin, le Premier Ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée a salué le leadership du Chef de l'Etat gabonais, pour son rôle majeur en matière de préservation des écosystèmes, et l'a remercié pour l'accueil amical et particulièrement chaleureux qui lui a été réservé en Terre gabonaise, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne.