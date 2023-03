Mozambique: Nomination de l'évêque auxiliaire de Maputo, Tonito Francisco Xavier Muananoua

Cité du Vatican — Le Saint-Père François a nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Maputo (Mozambique) le révérend Tonito Francisco Xavier Muananoua, du clergé de Guruè, jusqu'à présent vicaire général et curé de la cathédrale Santo António de Lisboa de Guruè, en lui attribuant le siège titulaire d'Esco.

Monseigneur Tonito Francisco Xavier Muananoua est né le 6 juin 1972 à Invinha, dans le diocèse de Gurué. Il a fréquenté le Séminaire propédeutique de Quelimane, puis a poursuivi ses études au Séminaire philosophique de Matola et au Séminaire théologique de Maputo, obtenant un baccalauréat en théologie. Il a été ordonné prêtre le 13 octobre 2003 pour le diocèse de Guruè.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi des études complémentaires : Vicaire paroissial de la cathédrale de Guruè (2003-2004 et 2019-2022) ; Formateur au Séminaire propédeutique interdiocésain Santo Agostinho de Quelimane (2005-2007) ; Études à la Faculté pontificale de théologie et à l'Institut Pontifical de Spiritualité "Teresianum" de Rome, complétées par une licence en théologie spirituelle (2008-2010) ; Directeur du Secrétariat diocésain pour la pastorale (2010-2011) ; Préfet des études du séminaire philosophique Saint Augustin de Matola (2011-2012) ; recteur du séminaire philosophique Saint Augustin de Matola et chargé de cours au séminaire théologique national Saint Pie X de Maputo (2013-2018) ; depuis 2019, il est chancelier du diocèse de Guruè et depuis 2022 curé de la cathédrale Santo António de Lisboa de Guruè et vicaire général.