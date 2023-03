Afrique Centrale: La situation déjà précaire des personnes déplacées au Nord-Kivu s'aggrave

Goma — La récente vague de violence qui a frappé le Nord-Kivu (voir Fides 9/2/2023) a poussé des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs maisons pour chercher un abri dans différentes zones de la région. Parmi celles-ci, la capitale Goma. D'où le missionnaire salésien Père Piero Gavioli a partagé son témoignage sur la grave urgence que vit toute la population, en particulier les déplacés.

"Les combats de la milice M23 ont bloqué l'approvisionnement de la ville sur les deux axes d'approvisionnement au nord-ouest de Goma, et ont fait que les trois terrains de football du centre Don Bosco Ngangi se remplissent d'abris temporaires", raconte le missionnaire. Il y a environ 3530 ménages, soit un total de 26 000 personnes, dont 19 000 mineurs (10184 filles et 9043 garçons). Le site de Ngangi n'est pas un site officiel, il est donc oublié par les organisations étatiques et paraétatiques."

Pour répondre à cette urgence, les salésiens du Centre Don Bosco Ngangi, avec la collaboration de volontaires de l'ONG salésienne VIS, ont lancé plusieurs initiatives. Celles-ci comprennent la distribution d'aliments protéinés à 365 enfants et 357 adultes déplacés, ainsi que la distribution d'ustensiles de cuisine à 300 familles et de bâches d'abri à 120 familles.

En outre, grâce à l'installation de robinets d'eau, les missionnaires s'efforcent de sensibiliser les populations à l'hygiène et à l'assainissement. Côté santé, 1 844 personnes ont été accueillies, 84 admises, 32 transférées et 14 accouchements ont été réalisés. L'espace a été équipé d'un éclairage adéquat et un comité de sécurité a été mis en place sur le site pour éviter les abus. Un projet est également prévu pour l'accompagnement psychologique et social des personnes et, surtout, pour l'éducation des nombreux mineurs présents.

Le Père Piero Gavioli est arrivé pour la première fois au Congo le 21 septembre 1966, où, à l'époque, il n'y avait qu'une seule province salésienne en Afrique.