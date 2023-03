Congo-Kinshasa: Véritable démonstration de force de Nouvel Elan, Muzito imparable hier à Gungu

Adolphe Muzito reste un leader politique unique en son genre. Il reste marqué par les tueries de plusieurs dizaines de personnes et des milliers d'autres forcées à se déplacer à cause de violents affrontements entre Téké et Yaka dans le territoire de Kwamouth, en province de Maï- Ndombe.

C'est ainsi que lors de nouvelle phase de sa tournée, Adolphe Muzito tirant les leçons de ce désastre de Kwamouth, a estimé que les droits des chefs de terres doivent être reconnus non seulement en tant que chefs coutumiers, mais aussi comme représentants d'une communauté d'intérêts, qui a ses terres et son héritage.Pour ce leader politique, la titrisation des terres coutumières est une voie de prévention des conflits.C'est le message qu'il apporte à la population de Gungu. En effet, depuis son départ de la primature, la principale route d'accès à Gungu n'est plus praticable. La population tente avec les moyens de bord de l'entretenir pour ne pas laisser cette entité qui a vu naître Antoine Gizenga d'heureuse mémoire, abandonner à son triste sort.10 après, le temps a semblé s'arrêter à Gungu. C'est une marée humaine qui a déferlé à l'entrée de la principale route de Gungu pour accueillir, aux premières heures de la matinée, cet infatigable leader qui accepte de braver tous les dangers pour le bonheur des siens. Dans ce difficile parcours, Muzito, dans sa chemise et son képi blanc à l'effigie de son parti, était toujours accompagné de son épouse et de ses lieutenants du Nouvel Elan.

Une très forte mobilisation hier mardi 28 février qui signe un nouveau triomphe en deuxième phase de sa tournée. Gungu a réservé un accueil délirant à ce fils du terroir. La foule en liesse qui l'a accompagné tout au long de son parcours scandant " Muzito président 2023. Nouvel élan : majorité parlementaire en 2023 ".Le secrétaire général du Nouvel Elan Blanchard Mongomba et le coordonnateur national de la ligue des jeunes dudit parti ont rappelé que le passage de Muzito à la primature a marqué notamment par la stabilité du Franc Congolais, la révision à la hausse des salaires des professeurs et des magistrats avant de parler de l'initiative de la construction du barrage de Kakobola.

Désormais, le Nouvel Elan est convaincu de rafler les cinq sièges de Gungu.Gungu toujours fier de son joyauSituées à environ 35 km de Gungu dans la province du Kwilu, les chutes où sont érigées le barrage de Kakobola sur la rivière Lufuku, est accessible par une piste en sable. Un site touristique qui captive ses hôtes. Muzito ne manquera pas d'évoquer ce barrage d'une cinquantaine de mètres, hautes de 15 à 20 mètres.La société indienne Mahan corporation a repris les travaux de la ligne de transport du courant électrique du barrage hydroélectrique de Kakobola jusqu'à Kikwit et à Gungu. Ces travaux consistent à l'installation de cabine centrale à Kikwit dans la commune de Lukemi, plus précisément à côté de l'Institut de la fraternité de Kikwit (INFRA) et dans la cité de Gungu.Le courant qui proviendrait du barrage hydroélectrique de Kakobola, dans le territoire de Gungu, permettra d'alimenter la ville de Kikwit, la cité de Gungu et celle d'Idiofa.