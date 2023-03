Algérie: Signature d'une convention de coopération entre la DG de l'Administration pénitentiaire et l'ONPPE

ALGER — Une convention de coopération et de partenariat a été signée, mardi à Alger, entre la direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion et l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) pour renforcer l'accompagnement psycho-éducatif des mineurs délinquants.

La convention a été signée par le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb, et la Déléguée nationale pour la Protection et la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, au siège de la direction générale de l'Administration pénitentiaire.

A cette occasion M. Zreb a précisé que la convention signée "s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement de programmes psycho-éducatifs au profit des mineurs délinquants pour leur permettre d'améliorer leurs aptitudes par la poursuite des programmes nationaux d'enseignement (cycles moyen et secondaire)".

La convention vise également à "permettre aux mineurs délinquants de bénéficier de la formation professionnelle dans des spécialités adaptées à leurs aptitudes intellectuelles et physiques, en vue de redresser leur comportement et d'assurer leur réinsertion dans le milieu familial et social", a-t-ajouté.

Le responsable a rappelé que "les mineurs délinquants ne représentent que 0,6% des détenus dans les établissements pénitentiaires à travers le territoire national".

La Déléguée nationale pour la Protection et la promotion de l'enfance a, quant à elle, souligné que l'Organe national de Protection et de promotion de l'enfance était disposé à "apporter son concours au développement de programmes psycho-éducatifs au profit des mineurs délinquants pour leur garantir une prise en charge optimale et atteindre les objectifs de la politique carcérale qui repose sur la réinsertion une fois la peine purgée".