Algérie: Industries alimentaires - Plus de 31.000 entreprises activant dans le domaine

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a affirmé, mardi à Alger, que le nombre d'entreprises activant dans la filière des industries alimentaires a atteint actuellement plus de 31.000 entreprises employant près de 170.000 travailleurs.

Dans une allocution prononcée lors des travaux des assises nationales de l'Agriculture placées sous le thème "Agriculture : pour une sécurité alimentaire durable", M. Zaghdar a fait savoir que "l'activité de ces entreprises a permis de relever la contribution des industries alimentaires dans le PIB industriel à près de 50%".

En dépit de ces progrès, le secteur "continue de recourir à l'importation pour satisfaire la demande locale croissante", d'où l'impératif d'accorder la priorité aux industries alimentaires, a souligné le ministre.

Pour ce faire, le ministère de l'Industrie a fixé trois principaux défis à relever, à savoir l'adaptation technologique des entreprises et leur ouverture sur l'innovation pour réaliser la qualité et la capacité concurrentielle, la création d'un cadre de dialogue intersectoriel permettant à toutes les forces actives d'exprimer leurs préoccupations, de prendre les mesures nécessaires de manière participative et de valoriser les matières premières nationales et leur fabrication afin d'encourager le recours à la production locale.

De nombreux efforts ont été consentis afin de relever ces défis, "mais les résultats restent encore loin des objectifs escomptés, d'où l'impératif d'intensifier les efforts et d'unir les forces afin de préserver notre sécurité alimentaire", a affirmé M. Zaghdar.

Afin de donner une nouvelle dynamique à cette filière, le ministre a souligné que ses services ont tracé et mis en oeuvre des mesures structurantes, notamment la création d'un espace de dialogue, de concertation et de coordination à travers un comité d'orientation stratégique multisectoriel pour l'agroalimentaire qui regroupe des associations professionnels, les organisations patronales, les groupes d'exportation, les conglomérats et les départements ministériels concernés en vue de lever les obstacles rencontrés par les opérateurs économiques activant dans ce domaine et de trouver des solutions pratiques afin d'augmenter le taux d'intégration du produit national.

S'ajoutent à cela la création du Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA), dont les principales missions sont l'accompagnement des entreprises actives dans l'industrie agroalimentaire dans le domaine de l'innovation et de la compétitivité, ainsi que la garantie de la qualité des produits commercialisés pour protéger la santé du consommateur.

Dans ce cadre, des fiches techniques des produits alimentaires de large consommation ont également été élaborées, pour servir d'outils de protection du produit national, obligeant les industriels et les transformateurs de produits agricoles à se conformer aux exigences techniques et réglementaires, afin de protéger la santé du consommateur, ajoute le ministre.