Algérie: Les recommandations des Assises nationales de l'Agriculture seront soumises au Conseil des ministres

ALGER — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé que les recommandations des Assises nationales de l'Agriculture qui se tiennent, mardi à Alger, seront soumises au Conseil des ministres pour leur évaluation par le président de la République, afin qu'elles ne restent pas "lettres mortes".

Dans son allocution à la clôture des travaux des Assises nationales de l'Agriculture, qui se sont tenues au Palais des Nations à Alger sous le slogan "Agriculture: sécurité alimentaire durable", M. Benabderrahmane a affirmé que les recommandations seront débattues au niveau de la réunion du Gouvernement, avant de les soumettre au Conseil des ministres, afin d'assurer leur mise en oeuvre sur le terrain.

Le ministère de de l'Agriculture et du Développement rural est appelé, en tant que ministère de tutelle, à définir un calendrier "n'excédant pas 12 mois" pour l'application des recommandations des ateliers organisés dans le cadre de ces Assises qui se sont tenues sous le haut patronage du président de la République, a ajouté M. Benabderrahmane.

Le Premier ministre a souligné que l'élaboration du calendrier de la concrétisation de ces recommandations qui revêtent une grande "importance", doit être menée en coordination avec les autres départements ministériels, dont celui des Finances, du Commerce, de la Pêche et de l'Industrie.

Le Premier ministre a salué la qualité des interventions des différents acteurs du secteur aux ateliers organisés dans le cadre de ces Assises et c'était "une opportunité pour renforcer les acquis et évaluer les objectifs attendus tout en tenant compte des défis actuels et futurs liés à la sécurité alimentaire et à la sécurité nationale de l'Algérie".

Les recommandations issues de ces Assises permettront au gouvernement d'élaborer une stratégie pour développer le secteur de l'agriculture "sur des bases solides et des données crédibles reflétant la réalité économique", et ce en vue de réaliser les objectifs tracés suivant une approche fondée sur la préservation des intérêts des agriculteurs et des éleveurs qui contribuent à la réalisation de la sécurité alimentaire.

Soulignant l'attachement de l'Etat à rétablir la confiance de l'agriculteur en l'administration, le Premier ministre a rappelé l'allocution du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'ouverture des Assises, pour avoir donné "un message fort appelant à une rupture avec les anciennes pratiques".

Il a salué les efforts considérables déployés ces trois dernières années à la faveur des incitations "courageuses" pour intensifier la production au regard des conditions économiques difficiles en l'occurrence le manque des ressources hydriques et les répercussions de la pandémie de Covid-19 ainsi que la situation géostratégique.

Le Premier ministre a appelé à augmenter la production et à redoubler les efforts pour concrétiser les grands projets d'investissement et atteindre les objectifs tracés par le plan d'action du Gouvernement.