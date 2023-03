Afrique: Le KRC Genk est en route pour le titre de champion de Belgique et peut remercier ses africains !

Avec 10 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise, deuxième du championnat, le KRC Genk est bien parti pour remporter le titre de champion de Belgique, à la fin de la saison. Le club belge, qui ne compte que 4 titres de champion dans toute son histoire, est donc en route pour en remporter un 5ème, quatre ans après son dernier titre.

La Jupiler Pro League est un championnat qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. En effet, depuis plus de dix ans maintenant, la division 1 belge progresse énormément, accueille de plus en plus de bons joueurs, et sort surtout de plus en plus de footballeurs prêts pour le très haut niveau. La Belgique est également une terre d'accueil parfait pour de nombreux joueurs du continent africain, qui cherchent une première expérience en Europe. Un peu comme la France au début des années 2000, qui a offert un vrai billet d'entrée aux Africains.

Cette saison, le KRC Genk est large leader du championnat après 27 journées. Les Schtroumpfs comptent dix points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise, et 12 sur le Royal Antwerp. Le 4ème, le Club Bruges, est déjà largué à 20 points. En ce qui concernent les statistiques, Genk est la meilleure attaque du championnat avec 65 buts, soit dix de plus que l'Union Saint-Gilloise, et la deuxième meilleure défense de Belgique, à un but d'Antwerp. Clairement, en accord avec les paris de la Jupiler Pro League, le club belge est largement favori pour soulever le titre avec une cote de 1,10, contre 8,00 pour l'Union Saint-Gilloise.

Pour réussir à être premier de Jupiler Pro League, le KRC Genk a beaucoup misé sur les joueurs africains. Cet hiver déjà, le club a déboursé 5 millions d'euros pour recruter Tolu Arokodare, un attaquant en provenance d'Amiens. Auteur de 6 buts en Ligue 2, et 2 passes décisives, en 20 matchs, le Nigérian, âgé de 22 ans, a déjà fait trembler les filets en 123 petites minutes avec Genk. Avec d'un but et d'une passe décisive en 4 petites apparitions, le géant africain (1m97) devrait s'imposer petit à petit dans l'attaque des Schtroumpfs. Il devrait rapidement profiter des caviars de l'intenable Joseph Paintsil, l'un des meilleurs joueurs du club cette saison.

En effet, le Ghanéen de 25 ans marche sur l'eau au poste d'ailier droit et fait vivre des calvaires aux défenseurs. Arrivé au club en 2018 pour 3 millions d'euros, il est décisive à chaque match avec 11 buts et 123 passes décisives en 23 matchs de championnat, rien que ça ! C'est la première menace offensive de Genk. Au milieu de terrain, la pépite Bilal El Khannouss (18 ans) commence aussi à prendre ses marques. Le milieu offensif marocain, qui a eu sa première sélection lors de la Coupe du monde 2022, compte 26 matchs de Jupiler Pro League (sur 27 possibles), pour 3 passes décisives. Le jeune milieu fait parler sa technique dans l'entre-jeu et distille les bons ballons pour envoyer ses coéquipiers sur orbite. Sauf revirement de situation improbable et inimaginable, le KRC Genk sera champion dans les prochaines semaines !