Afrique du Nord: L'Algérie célèbre la Journée mondiale de la Protection civile - Information et sensibilisation

ALGER — L'Algérie célèbre la Journée mondiale de la Protection civile, coïncidant avec le 1er mars, à travers des manifestations informatives et de sensibilisation, à l'échelle nationale, sur les divers risques encourus, indique, mercredi, un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

A l'instar des autres pays membres de l'Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), l'Algérie célèbre ainsi cette journée, placée cette année sous le thème "le rôle des technologies de l'information pour l'évaluation des risques", en organisant des activités didactiques à travers l'ensemble des structures dépendantes de la DGPC.

"Les technologies de l'information constituent une composante essentielle de tout système efficace de gestion des catastrophes et facilitent notamment la collecte, le traitement et l'analyse des risques potentiels ainsi que l'alerte rapide et la diffusion des conseils et recommandations préventives", précise la même source.

Pour cela, est-il ajouté, les services de la Protection civile algérienne "utilisent les technologies de l'information pour la gestion des catastrophes dont le premier maillon est la prévention, la sensibilisation, la préparation et la planification opérationnelle avec comme objectif, la réduction de la vulnérabilité et accroitre la résilience des collectivités, tout en orientant les stratégies mises en place pour faire face aux catastrophes".

Le programme tracé par la DGPC comporte des actions préventives qui sont "l'organisation de manoeuvres de sauvetage et de secourisme, notamment sur les risques industriels, accidents de la route, domestiques, incendies", etc. Ceci, en plus de l'animation d'émissions thématiques télévisées et avec les radios locales, en mettant en exergue le rôle de la prévention et de la sensibilisation pour la réduction des différents risques.

Une campagne d'information et de sensibilisation est également prévue au profit du large public, en milieu scolaire, instituts de formation professionnelle, universités et maisons de jeunes, de même que l'inscription de sessions de formation sur "les gestes qui sauvent" à l'adresse des citoyens de tous bords, en particulier les travailleurs, avec remise d'attestations de participation enfin de stage.

Enfin, la DGPC a aussi programmé des portes ouvertes dans ses différentes unités pour "illustrer l'importance et le rôle de cette institution dans la gestion des situations d'urgence", conclut le communiqué.