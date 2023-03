Afrique: Dr Oulie Keita nommée Directrice Exécutive de Greenpeace Afrique

communiqué de presse

01 mars, Johannesburg - Dr Oulie Keita, experte en Développement, née au Mali, a été nommée Directrice exécutive de Greenpeace Afrique à l'issue d'un processus de recrutement intensif et compétitif visant à faire passer l'organisation à une autre étape de sa lutte pour la justice environnementale.

Dr Keita rejoint l'organisation dans un contexte où de multiples injustices environnementales continuent de sévir sur le continent, notamment la déforestation dans le bassin du Congo, la surpêche en Afrique de l'Ouest, la dépendance aux combustibles fossiles en Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est qui est encouragée à se tourner vers l'agriculture écologique. Des défis que devra relever Oulie, du haut de ses 20 années d'expérience en matière de développement international.

"Greenpeace Afrique est à l'avant-garde de la protection et de la préservation de l'environnement sur tout le continent, qui connaît d'énormes défis. Il est essentiel de construire un mouvement dirigé par des femmes et des jeunes qui constituent la prochaine génération de leaders et de gardiens de notre patrimoine et de notre environnement en Afrique. Nous sommes convaincus que Dr Keita rendra ce mouvement plus percutant à travers le continent", a déclaré Oury Traoré, Président du Conseil d'Administration de Greenpeace Afrique.

Les injustices sociales et environnementales en Afrique sont enracinées dans un modèle économique néo-colonial basé sur l'extractivisme. Dr. Keita va ainsi coordonner la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de l'organisation qui, fondée sur l'éveil de la conscience et de l'esprit africains, vise à démanteler les systèmes qui, historiquement, n'ont servi qu'aux puissances coloniales, et pillent encore l'Afrique pour ses ressources.

"L'Afrique est capable de mener le mouvement mondial en faveur de la justice environnementale. Nous avons suffisamment d'outils pour cela. Nous ne pouvons pas continuer à suivre le reste du monde sur le même chemin qui mène vers la catastrophe climatique. L'Afrique subit les conséquences des activités des grands pollueurs. Des organisations comme Greenpeace Afrique sont à la pointe de la lutte contre le changement climatique, montrant qu'il est possible de changer cette trajectoire, de gagner des batailles environnementales et sociales, et de promouvoir des modèles de développement alternatifs qui valorisent notre lien avec la planète et avec les autres", a déclaré le Dr Keita, la nouvelle Directrice exécutive de Greenpeace Afrique".

"Les femmes et la jeunesse africaines méritent un avenir prometteur et brillant. La crise climatique a des conséquences désastreuses sur elles, les privant ainsi de leurs droits. Notre défi essentiel est de faire en sorte que les gouvernements, les pollueurs et les entreprises à but lucratif soient stoppés dans leur élan et empêchés de détruire notre avenir", a ajouté le Dr Oulie Keita.

Dr.Keita rejoint Greenpeace Afrique avec derrière elle une expérience combinée de plus de 20 ans dans le domaine du développement international, ayant travaillé entre autres sur les questions politiques, de plaidoyer et de lobbying à divers niveaux. Elle a une solide expérience dans le domaine du développement, de la paix et de la sécurité, avec un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes, les questions de genre et la protection de l'environnement. Au cours des trois dernières années, le Dr Keita a travaillé en tant que Directrice exécutive de YouthConnekt Africa, couvrant 32 pays sur le continent, où elle a collaboré avec des partenaires pour connecter la jeunesse africaine en vue d'une transformation socio-économique. Mme Keita apporte de facto près de deux décennies de connaissances et d'expérience acquises à divers titres auprès d'agences des Nations unies, d'institutions continentales telles que l'Union africaine (UA), d'organisations internationales et régionales, d'organisations de la société civile et d'organisations communautaires en Afrique.

Le Dr Keita succède à Paul Ngugi, qui a occupé le poste de Directeur exécutif par intérim de Greenpeace Afrique à partir de septembre 2022, remplaçant son prédécesseur, Lagi Toribau, Directeur exécutif par intérim en août 2022.

