Afrique de l'Est: Les Seychelles ciblées comme marché haut de gamme pour les mariages et les lunes de miel des couples chinois

Dans le but de promouvoir les Seychelles en tant que marché haut de gamme pour les mariages et les lunes de miel pour les jeunes couples chinois, un groupe d'agents de voyages et de médias chinois s'est rendu aux Seychelles entre janvier et février.

Selon Tourism Seychelles - la branche marketing du Département du tourisme - il s'agissait du premier groupe d'agents de voyages chinois à venir aux Seychelles depuis que la Chine a rouvert ses frontières début janvier après leur fermeture en raison de la pandémie de COVID-19.

Les organisateurs de mariages chinois présents offrent aux clients chinois des services de planification et d'exécution haut de gamme pour les cérémonies de mariage à l'étranger pour les jeunes couples qui acceptent de nouveaux concepts et sont fidèles aux marques et services de haute qualité axés sur l'écotourisme.

Jean-Luc Lai-Lam, pour la Chine de Tourism Seychelles, a déclaré que "les organisateurs de mariages ont pu rencontrer différents prestataires de services de propriétés et de lieux, des fournisseurs de fleurs, des photographes locaux et plus encore".

Photo : Il s'agissait du premier groupe d'agents de voyages chinois à venir aux Seychelles depuis que la Chine a rouvert ses frontières début janvier. (Tourism Seychelles) Photo License: CC-BY

Il a ajouté que "pouvoir être dans la destination pour comprendre ce qui est physiquement possible et élaborer différentes opportunités commerciales pour la destination ciblant le marché chinois demandant des mariages et des lunes de miel est une étape très importante dans le développement de ce segment".

L'attention des agents et des médias s'est également penchée sur l'écotourisme et les aspects culturels des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

"Les Seychelles sont une destination incroyable qui a plus à offrir que le soleil, la mer et le sable. Le groupe a été émerveillé par l'environnement naturel vierge de nos îles granitiques et coralliennes et la haute qualité de nos produits et services de nos différentes propriétés proposées, " dit M. Lai-Lam.

Le directeur pour la Chine de Tourism Seychelles a ajouté qu'avec la combinaison des aspects historiques et culturels de la destination, les agents ont conclu que les Seychelles sont un monde à part de ses concurrents.

Les agents ont commencé à recevoir des réservations chinoises aux Seychelles bien avant la fin de la visite.

M. Lai-Lam a exprimé sa satisfaction d'avoir mené à bien cette première mission auprès du commerce chinois depuis 2020 et a déclaré que la reconnexion avec les Seychelles n'aurait pas été possible sans le soutien des différents partenaires locaux.