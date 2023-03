Congo-Kinshasa: Processus électoral - Plus de 25 millions de personnes déjà enrôlées

Alors que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été définitivement clôturée dans la première aire opérationnelle, elle est en cours dans les deux dernières aires opérationnelles et les cinq pays pilotes, notamment la France, le Canada, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et la Belgique.

Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Patricia Nseya, a noté, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, que la centrale électorale a déjà enrôlé plus de 25 millions de personnes, soit 51,2%, depuis le début de l'opération de Révision du fichier électoral (RFE). " Comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les cinq pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger ", a-t-elle révélé. Pour ce membre du bureau de la Céni, les totaux généraux donnent 49. 382. 552, pour le nombre d'électeurs attendus alors que le nombre d'enrôlés est de 25. 331. 717, soit 51,2 %.

Patricia Nseya a, par ailleurs, annoncé la clôture définitive de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première aire opérationnelle. Entre-temps, cette opération est en cours dans les deux dernières aires opérationnelles et les cinq pays pilotes dont la France, le Canada, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et la Belgique, dont les Congolais résidents ont été appelés à participer aux élections 2023.