Afrique: Mathias Deguenon - L'entraîneur du Bénin "la magie du football, c'est l'incertitude" !

Le Bénin fait office de rescapé. Les guépards ont terminé deuxième meilleur troisième avec seulement deux points dans le groupe C de la TotalEnergies CAN U20 et n'ont marqué qu'un seul but face à la Zambie en trois rencontres.

C'est avec un bilan pas très capricieux que le Bénin va affronter en quart, le Sénégal qui n'a concédé aucun but dans le tournoi et la meilleure attaque.

Pour l'entraîneur des Guépardeaux, Mathias Deguenon "le bilan du premier tour ne pousse pas l'optimisme béat mais on peut se qualifier c'est ça la magie du football : l'incertitude.

"Je pense que mes joueurs seront concernés, ils feront preuve de patience, de discipline.On travaille la finition, ce qui nous manquait depuis le début. On a des aptitudes pour surprendre cette équipe"

A ce niveau de la compétition, tout est possible "on peut se qualifier pour la coupe du monde, on peut faire un exploit. C'est une très grande équipe,le Sénégal mais on ne gagne pas un match avant la rencontre.C'est le terrain qui déterminera."

Comme Deguenon, le joueur Francisco Dokou a une lueur d'espoir. "comme joueur, on aime des confrontations de cette nature. C'est tout un pays qui va nous pousser. On va se battre sur le terrain pour obtenir la qualification. Le Sénégal a des très grands joueurs, nous aussi "