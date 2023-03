Congo-Kinshasa: Est de la RDC - L'UNICEF et le Japon s'engagent à soutenir les communautés affectées par les crises aiguës

L'UNICEF, en partenariat avec le Japon, a lancé ce mercredi 1er Mars un programme de réponse d'urgence et de renforcement de la résilience en faveur des communautés affectées par les conflits armés et les catastrophes naturelles en République Démocratique du Congo, indique un communiqué publié par l'Unicef.

D'une durée de 12 mois, ce programme de plus de 1,9 million USD va permettre de répondre aux besoins les plus immédiats des communautés, en particulier des enfants touchés par des urgences aiguës dans quatre provinces de l'est du pays affectées par les conflits armés, à savoir le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika.

La mise en oeuvre de cette intervention permettra à l'UNICEF d'apporter un appui à plus de 59.000 personnes par le mécanisme de réponse d'urgence rapide de l'UNICEF et des interventions complémentaires dans les domaines de la Santé, Nutrition, Eau, Hygiène et Assainissement et Protection de l'enfance.

" L'UNICEF et le Gouvernement du Japon s'engagent à travers ce programme à sauver des vies et assurer la dignité des personnes, y compris des enfants les plus vulnérables (garçons et filles) à travers une réponse d'urgence rapide en articles ménagers essentiels, complétée par une assistance multisectorielle selon les besoins spécifiques ", a déclaré Grant Leaity, représentant de l'UNICEF en RDC.

Ce programme met l'accent sur l'autonomisation des femmes. Toutes les interventions vont tenir compte de l'analyse genre et de la prévention de la violence basée sur le genre (VBG). Des analyses de risques de protection seront aussi menées en tenant compte du contexte COVID-19. Lors de la mise en oeuvre, les femmes seront activement impliquées dans les interventions proposées, principalement par le biais de discussions de groupe (avant, pendant et après les interventions), ajoute le communiqué.

Promouvoir la paix, la stabilité et le développement

L'approche de cette intervention va contribuer à matérialiser les politiques du Japon pour l'Afrique en général, et pour la RDC en particulier, la Nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique (NAPSA) qui vise à réaliser la paix et le développement durable en Afrique tout en garantissant les assistances humanitaires aux réfugiés et aux déplacés internes.

" Face à l'intensification de la violence à l'est du pays, le Japon a décidé de doubler le volume de ses réponses humanitaires en RDC en 2023 par rapport à l'an dernier. Le Japon va financer une série de programmes avec les partenaires onusiens dont l'UNICEF. En tant que partenaires de longue date en RDC, nous connaissons l'efficacité et le professionnalisme de l'UNICEF. Nous espérons qu'avec ce financement, l'UNICEF apportera de l'aide aux populations vulnérables notamment les enfants victimes du conflits à l'est, tout en veillant à la sécurité de son personnel sur le terrain ", a indiqué M. Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC.

La contribution du gouvernement du Japon permet à l'UNICEF d'améliorer l'accès aux services sociaux de base de qualité à des milliers de personnes, contribuant ainsi à l'instauration de la paix et de la stabilité dans les provinces ciblées.