Angola: La vice-présidente de la République souligne le rôle de la femme dans la société

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a souligné, ce mercredi, à Luanda, le rôle de la femme dans le développement social, économique et politique du pays.

Selon la gouvernante, qui s'exprimait à l'ouverture du Forum de dialogue sur les femmes et les jeunes femmes dans la science en Angola, l'Exécutif réalise des actions pour autonomiser les jeunes et les femmes pour la science, soulignant, entre autres, le développement de la science et de la technologie avec l'attribution de bourses.

Elle a ajouté que, dans le cadre du projet géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, 55 % des bourses d'études de troisième cycle et des financements pour le développement de projets de recherche scientifique doivent être attribués aux femmes, en partant de l'hypothèse que elles répondent aux critères de candidature.

Pour Esperança da Costa, réfléchir sur les femmes et les sciences implique nécessairement de contextualiser la formation universitaire supérieure et postuniversitaire, en particulier le doctorat, car il s'agit d'un diplôme qui nécessite une plus grande application dans la recherche de connaissances plus spécialisées.

" En Angola, l'augmentation exponentielle de la population étudiante universitaire observée, surtout depuis 2009, s'est également accompagnée d'un plus grand nombre de femmes dans l'enseignement supérieur.

En 2019, le pourcentage de femmes était de 46 %, en mettant l'accent sur le fait que les résultats scolaires révèlent un taux d'approbation annuel légèrement supérieur chez les femmes ", a-t-elle précisé.

Cependant, a ajouté Esperança da Costa, les statistiques montrent qu'au niveau du troisième cycle, il y a une forte diminution de la participation des femmes, qui ne représentent que 24% des étudiants à ce niveau de formation.

Selon Esperança da Costa, malgré les progrès enregistrés avec l'augmentation de la fréquence des femmes dans l'enseignement supérieur, cela ne se traduit pas par une plus grande présence des femmes dans la recherche scientifique.

Elle a ajouté que le faible pourcentage de femmes dans les cours de troisième cycle en Angola, environ 24%, a conduit à la réalisation d'une "étude diagnostique sur l'inclusion et l'accès à une formation de troisième cycle plus sensible au genre et aux groupes vulnérables en Angola" élaborée en 2021 et 2022, dans le cadre du Programme d'appui à l'enseignement supérieur (UNI.AO).

Il s'agit, a-t-elle dit, d'une étude dont l'objectif général est de comprendre les freins et obstacles internes et externes, pour une meilleure inclusion sociale des groupes vulnérables au niveau postuniversitaire et une progression dans la carrière enseignante.

Esperança da Costa a fait savoir que cette étude a démontré que parmi les différentes contraintes identifiées par les femmes pour poursuivre leurs études, en plus des problèmes financiers et logistiques, des obstacles ont été identifiés en fonction de facteurs socioculturels et institutionnels.