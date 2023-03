Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Mars 2023

Côte d’Ivoire : Migrants ivoiriens en Tunisie- 500 candidats pour un retour volontaire

Face à la situation difficile que traversent des migrants ivoiriens en Tunisie, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a indiqué au terme du Conseil des ministres, le mercredi 1er mars 2023 à Abidjan que 500 candidats ont été enregistrés pour un retour volontaire sur 725 personnes. Par ailleurs, il a rappelé que le gouvernement ivoirien a apporté un appui financier de plus d’un milliard de Fcfa pour soutenir ses concitoyens et pour faciliter la réintégration de ceux qui reviennent en Côte d’Ivoire. (Source : allafrica.com)

Mali : Accord d’Alger- Le gouvernement dénonce des violations des groupes armés

Dans une lettre du 24 février dernier adressée au ministre algérien des Affaires étrangères, chef de file de la médiation internationale pour la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, le gouvernement du Mali accuse les groupés armés signataires d’avoir violé plusieurs fois l’Accord pour la paix et la réconciliation. Cela sans que la médiation internationale ne les condamne, indique-t-on dans la correspondance signée le ministre de la Réconciliation, le Colonel Major Ismaël Wague. Aussi, le gouvernement notifie que « tout en restant attaché à la mise en œuvre intelligente de l’accord », qu’il rejettera d’office toute accusation qui serait de nature à le tenir responsable des éventuelles conséquences de la violation de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Sénégal : Soldats décédés au Mali- L’Etat a pris des mesures sociales

Le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba a annoncé mercredi à Dakar que l’Etat a pris des mesures sociales fortes pour accompagner les familles des trois soldats tués dans le cadre des opérations de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).« L'État a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leurs familles dans le deuil et aussi de façon durable indépendamment de ce qui est prévu par les Nations unies », a-t-il dit lors de la cérémonie de levée de corps des trois Jambars au camp Dial Diop de Dakar, siège de l’Etat major des armées sénégalaises. Les soldats Eugène Idrissa Badhine Mingou, Ousseynou Diallo et Pierre Tama Boubane ont été élevés aux rangs de chevaliers dans l’Ordre national du Lion à titre Posthume. (Source : Aps)

Niger : Exploitation minière- Une mine d’uranium canadienne peut redémarrer

Une mine canadienne d'uranium du nord du Niger dont la suspension avait été ordonnée le 13 février à la suite d'une assignation en justice pour faire évaluer son impact environnemental, peut reprendre ses activités.La société des mines de Dasa (Somida), filiale de l'entreprise canadienne Global Atomic, avait fait appel de la décision du tribunal de grande instance d'Agadez d'ordonner la suspension de ses activités après une assignation en justice en janvier par des organisations de la société civile. (Source : aniamey.com)

Togo : Secteur agricole- Des hommes d’affaires allemands prospectent des opportunités

Après des hommes d’affaires français, turcs et récemment britanniques, c’était au tour des Allemands de s’informer le lundi 27 février 2023, des opportunités d’investissement au Togo, précisément dans le secteur agricole. En mission au Togo, ils ont eu des entretiens avec les responsables de la société togolaise Calafi Sarl, active dans le transfert de technologies, l’agro-industrie et les énergies renouvelables. Concrètement les filières porteuses notamment le soja bio, l’ananas, les zones d’aménagement agricole planifiées (ZAAP), les agropoles, les politiques d’irrigation, les projets d’aménagement des terres agricoles et de mécanisation, ont été présentés aux opérateurs économiques allemands.(Source : alome.com)

Benin : Nouveau rapport du Fmi : Les progrès et les défis de la gouvernance au Bénin

Le Bénin a sollicité une mission conjointe du Fonds monétaire international (Fmi) pour établir un diagnostic de sa gouvernance. Le rapport technique publié en février 2023 après la mission de juin à septembre 2022 met en lumière les faiblesses de la gouvernance et les vulnérabilités à la corruption dans plusieurs domaines clés tels que l’exécution des contrats, la protection des droits de propriété, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc-Ft), la supervision du secteur financier, ainsi que la gouvernance des finances publiques. (Source : acotonou.com)

Guinée : Manifestation du 09 mars- Les forces vives déterminées à défier la junte…

Les Forces vives de Guinée (Fvg) sont déterminées à défier les autorités de la transition en se faisant entendre le 09 mars prochain dans le Grand Conakry. Après avoir rejeté la main tendue du Premier ministre, les membres de cette plateforme hétéroclite s’activent sur le terrain de la mobilisation. « Nous avons interpelé, crié pour avoir un dialogue structuré avec le Cnrd, on ne nous écoute pas. On nous nargue. Nous n’avons pas d’autre choix que d’engager l’épreuve de force. On y travaille conséquemment », glisse une source proche des forces vives de Guinée. Dans leur plateforme revendicative, elles exigent un dialogue présidé par la Cedeao, la libération des acteurs sociaux détenus, le gel des poursuites judiciaires engagées contre des leaders politiques et la levée de l’interdiction des manifestations. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : 28e Edition du Fespaco- L ’Uemoa met en jeu 26.000.000 de Fcfa

Quatre prix spéciaux sont mis en compétition par la Commission de l’Uémoa pour les réalisateurs ressortissants des 8 Etats membres de l’union dans la catégorie fiction et documentaire à la faveur de la 28e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, annonce un communiqué consulté, ce mercredi 1er mars, par aOuaga. Il s'agit de quatres primes d'excellences d'un montant total de 26.000.000 de Fcfa qui seront décernées aux quatre meilleurs réalisateurs de long et court métrage dans la catégorie documentaire et fiction. D'après le communiqué, les lauréats du Long métrage fiction et documentaire recevront chacun un montant de huit millions Fcfa, tandis que ceux du Court métrage fiction et documentaire se verront attribuer la somme de cinq millions Fcfa.

Rca : Performance de l’administration- La Minusca appuie l’amélioration du processus

Cinquante fonctionnaires de l’administration publique déconcentrée de la préfecture de la Nana Mambere ont pris part, le 28 février 2023 à Bouar, à une session de renforcement des capacités sur la gestion axée sur les résultats, l’éthique de la bonne gouvernance et la gestion des carrières avec l’appui de la MINUSCA. Dans le cadre de son mandat pour l’appui à la restauration et à l’extension de l’autorité de l’Etat, la Section des Affaires civiles de la MINUSCA à Bouar, en collaboration avec la préfecture de la Nana Mambere, a organisé cette session de renforcement des capacités au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat des sous-préfectures de Bouar, Baoro, Abba et Baboua.(Source : abangui.com)

Gabon : Protection des forêts- Coup d'envoi du sommet One forest

Un sommet consacré à la protection des forêts tropicales s'est ouvert mercredi à Libreville au Gabon, avec pour objectif de trouver des "solutions concrètes" pour conjuguer gestion durable des forêts tropicales et développement économique des pays forestiers. « Les forêts représentent en potentiel 20 à 30% de la solution au changement climatique qui est d'après moi la plus grande menace qui est devant nous », a déclaré Lee White, ministre des Eaux et forêts du Gabon, lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement co-organisé avec la France et baptisé One Forest Summit. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies à l'hôtel Radisson situé sur le bord de mer, où le coup d'envoi du sommet a été donnée par M. White, et la secrétaire d'Etat française, Chrysoula Zacharopoulou.( Source : Euronews)

Maroc : Célébration - L’Institut œcuménique Al Mowafaqa fête ses dix ans

L’Institut œcuménique d’études théologiques Al Mowafaqa de Rabat tiendra un colloque de deux journées, les 16 et 17 mars, centré sur les minorités religieuses en Afrique méditerranéenne et subsaharienne. Les interventions au programme s’axeront sur le prisme historique, le fait religieux et le référentiel théologique. Elles connaîtront la participation de membres fondateurs de la structure, d’universitaires, de partenaires publics et académiques, indique un communiqué parvenu à Yabiladi. L’idée sera notamment de questionner le fait d’être minoritaire, en tant que chrétien installé au Maroc, musulman vivant au Cameroun, ou juifs d’origine maghrébine. (Source : Yabiladi)

Tunisie : Situation des migrants- Ceux de l’Afrique subsahariens préfèrent partir

Le 21 février, Kais Saied a évoqué un complot visant à changer la composition démographique de la Tunisie. Le président tunisien ciblait les migrants subsahariens sans papier. Depuis, la situation s'est rapidement dégradée pour l'ensemble de la communauté, estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes, et beaucoup cherchent aujourd'hui à rentrer au pays. Le gardien de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis n'a jamais vu ça. La villa, située dans un quartier résidentiel de Tunis, ne désemplit pas. Dans l'enceinte, on s'appuie sur les voitures des diplomates pour remplir les formulaires. Certains sont là car ils n'ont plus de passeport, d'autres pour obtenir simplement la carte consulaire. Des documents indispensables pour leur but commun à tous : s'inscrire pour un rapatriement volontaire. (Source : Presse locale)