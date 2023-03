Angola: La vice-présidente de la République ouvre le forum des femmes scientifiques

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a inauguré ce mercredi le Forum de dialogue des femmes et des jeunes femmes liées à la science en Angola, un événement conjoint entre les ministères de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation et de l'Éducation.

Allusive à mois "Mars femme" et à la Journée internationale des femmes et des filles de science, marquée le 11 février, le forum vise à promouvoir la concertation des idées, à travers le partage d'informations et d'expériences.

Il s'agit d'informations et d'expériences sur les meilleures façons de tirer parti de la contribution des femmes angolaises dans le domaine de la science, dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) définis par l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

La réunion met en lumière les avancées que le pays a enregistrées dans le domaine de la science et de la technologie, avec un accent particulier sur la contribution des femmes et des jeunes femmes dans ce domaine.

C'est l'objectif du Projet de développement de la science et de la technologie (PDCT) de promouvoir la participation des filles défavorisées et des jeunes femmes vulnérables dans la science, la technologie et l'innovation afin de minimiser les disparités entre les sexes.

Les données officielles indiquent qu'au cours des cinq dernières années, l'Angola a fait des progrès significatifs dans l'insertion et la participation des femmes dans le domaine scientifique.

Le forum vise, entre autres aspects, à faire connaître le rôle des femmes dans la science en Angola, ainsi qu'à encourager les jeunes femmes à s'engager dans ce domaine de la connaissance.

La promotion de l'égalité des sexes a été l'une des priorités de l'exécutif angolais, dirigé par le Président de la République, João Lourenço.