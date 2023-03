Angola: La vice-présidente de la République défend le plein accès des femmes à la science

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a défendu, ce mercredi, la nécessité d'une promotion pleine et égale de l'accès et de la participation des femmes et des filles à la science dans le pays.

Lors de l'ouverture du Forum "Femmes et jeunes femmes dans la science en Angola", la vice-présidente a déclaré que la promotion devrait se concentrer sur la formation et le développement des compétences, afin que les femmes fassent entendre leurs idées, en plus de stimuler le développement, l'harmonie et la paix.

À l'occasion, Esperança da Costa a rappelé que la promotion de l'égalité des sexes est un impératif constitutionnel, étant l'une des tâches fondamentales de l'État angolais.

La responsable a indiqué, dans son allocution, que la politique nationale pour l'égalité et l'équité entre les sexes définit comme contraintes, à combattre, le faible accès des femmes à la recherche scientifique.

Elle a souligné que la stratégie fixait des objectifs pour atteindre une augmentation de 30% du taux de femmes dans la recherche scientifique.

Pour Esperança da Costa, la tenue du "Forum des femmes et des jeunes femmes dans la science en Angola" est une étape importante dans la célébration de la Journée internationale des filles et des femmes dans la science, ce mois de mars.

Selon la vice-présidente, l'événement attire l'attention sur le rôle de la science en tant que moyen d'autonomisation des femmes, basé sur l'éducation et l'enseignement.

Elle a souligné le fait que, partout dans le monde, un nombre croissant de femmes jouent un rôle vital et décisif dans le développement social, économique et politique, obtenant de grands succès dans divers domaines.

Selon la vice-présidente de la République, l'Angola mène des actions pour autonomiser les jeunes et les femmes dans le domaine de la science.

Dans ce contexte, elle a souligné, entre autres, le Projet de développement de la science et de la technologie, sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation.

Le projet en question établit que 55% des bourses d'études supérieures et des financements pour la recherche scientifique soient destinés aux femmes.

Des membres de l'exécutif angolais, des membres de l'Assemblée nationale et des universitaires participent à ce forum, qui est organisé par les ministères de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation et de l'Éducation.

