Afrique: Le Mozambique au Conseil de sécurité de l'ONU

Climat, impact des conflits sur les femmes et les enfants, et réforme du Conseil de sécurité parmi les priorités de la présidence de mars 2023.

Le Mozambique est Président du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de mars 2023. C'est également la première fois que le Mozambique siège au Conseil. L'ambassadeur Pedro Comissário Afonso, Représentant permanent du Mozambique auprès de l'ONU, a parlé à Franck Kuwonu d'Afrique Renouveau des priorités de son pays et de son propre parcours de diplomate. En voici des extraits :

Parlez-nous un peu de vous et dites-nous depuis combien de temps vous êtes à ce poste.

Je m'appelle Pedro Comissário Afonso. J'ai fait mes études de droit à Maputo et je suis titulaire d'une maîtrise en droit de l'université de Columbia, aux États-Unis. Je travaille au ministère des affaires étrangères depuis 1981, ce qui représente près de 42 ans d'expérience dans ce domaine.

J'ai été le Représentant permanent du Mozambique auprès des Nations Unies à New York pour la première fois de 1989 à 1996. J'ai ensuite été affecté au Portugal, puis dans les pays nordiques et enfin à Genève. J'ai ensuite été nommé Vice-ministre des affaires étrangères et me voici à nouveau à New York avec la responsabilité de représenter mon pays au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Comment s'est déroulée votre carrière jusqu'à présent et quelles sont, selon vous, vos principales réussites et défis ?

L'une des meilleures choses dans cette carrière est que vous disposez d'une équipe qui vous aide à accomplir les tâches et les responsabilités qui vous sont confiées.

Dans ce contexte, ma plus grande satisfaction, de 1989 à 1996, a été d'obtenir l'implication des Nations Unies, et notamment du Conseil de sécurité, dans le processus de paix au Mozambique. Cela a conduit au déploiement d'une opération de maintien de la paix de 1992 à 1994. Le Mozambique a donc une longue histoire de coopération avec les Nations Unies, notamment en matière de paix et de résolution des conflits.

La paix et la sécurité en Afrique sont la priorité absolue de notre présence au Conseil de sécurité, d'abord parce que nous sommes Africains, ensuite parce que nous avons une grande expérience de la gestion des conflits dans notre propre pays.

D'autres succès ?

Eh bien, chaque fois que vous êtes affecté à un poste dans la diplomatie, cela signifie qu'il doit y avoir une priorité ou quelques tâches fondamentales à accomplir. Ce fut le cas lorsque j'ai été affecté au Portugal où ma principale responsabilité était de mobiliser les investissements portugais pour le Mozambique. Nous sortions de 16 ans de conflit et nous avions donc besoin de beaucoup d'investissements. Mais je n'étais pas seul. Mes collègues d'autres régions du monde ont également reçu le mandat prioritaire de mobiliser des investissements pour le Mozambique.

Après le Portugal, j'ai été affecté aux pays nordiques. Ces pays comptent parmi nos amis les plus proches depuis l'époque de notre lutte de libération. J'y ai été envoyé pour dynamiser davantage notre coopération.

A Genève, où je me suis rendu en tant que Représentant permanent auprès de l'ONU et Ambassadeur en Suisse, j'ai contribué à donner un élan à notre coopération avec les autorités suisses. Avec l'ONU, le plus important a été la fin du processus de déminage au Mozambique. Je suis rentré chez moi, et maintenant je suis de nouveau ici.

Je ne peux en mentionner qu'un seul. Au cours des 47 années de notre indépendance, nous n'avons jamais siégé au Conseil de sécurité des Nations unies jusqu'à présent. J'ai donc été envoyé ici pour m'assurer que notre présence est fructueuse, conformément aux souhaits du président de la République du Mozambique. C'est le plus grand défi.

Le Mozambique sera président du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de mars 2023. C'est aussi la première fois que le Mozambique siège au Conseil de sécurité, pour un mandat de deux ans à partir de janvier 2023. Quelles sont vos priorités pour cette présidence et votre mandat au Conseil ?

Les priorités sont nombreuses. La première est l'agenda mondial de la paix et de la sécurité, car la Charte des Nations Unies donne au Conseil de sécurité le mandat de veiller à la paix et à la sécurité dans le monde.

La deuxième priorité est la paix et la sécurité en Afrique. C'est la priorité absolue de notre présence au Conseil de sécurité, d'abord parce que nous sommes Africains, ensuite parce que nous avons une grande expérience de la gestion des conflits dans notre propre pays.

Le succès mondial dépendra de notre capacité, d'ici deux ans, à amener la communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à s'entendre et à agir sur les problèmes urgents du monde. Il s'agit des conflits en Afrique, en Ukraine, en Somalie, en Afghanistan et ailleurs.

Notre priorité numéro trois est le climat, la paix et la sécurité.

Et la quatrième est femmes, enfants, paix et sécurité. Ceci, vous pouvez l'imaginer, est parfaitement d'actualité pour un pays qui a subi les effets des conflits pendant longtemps.

Nous avons également à l'esprit la question du multilatéralisme et de la réforme du Conseil de sécurité.

Que considéreriez-vous comme un succès pour le Mozambique et pour le continent africain ?

Nous ne mesurons pas le succès en fonction de ce que vous voudriez voir comme un succès. Le Conseil de sécurité des Nations Unies compte 15 États membres. Cinq d'entre eux sont des membres permanents disposant d'un droit de veto. Nous aimerions donc prendre les meilleures décisions jamais prises au Conseil de sécurité pour la paix et la sécurité dans le monde. Mais nous devons être réalistes car certains membres ont le droit de veto.

Ainsi, le succès mondial dépendra de notre capacité, d'ici deux ans, à amener la communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à s'entendre et à agir sur les problèmes urgents du monde. Il s'agit des conflits en Afrique, en Ukraine, en Somalie, en Afghanistan et ailleurs.

Avec le Mozambique, il y a actuellement deux autres membres africains non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies - le Gabon et le Ghana. Ensemble, vous formez le trio africain (A3) au Conseil. Que pouvez-vous nous dire sur la façon dont vous travaillez ensemble pour faire avancer les intérêts de l'Afrique dans cet organe international ?

Ce que nous faisons, c'est de toujours nous asseoir pour coordonner nos points de vue et harmoniser nos positions afin de mieux défendre les intérêts de l'Afrique. Par exemple, cette semaine, mes collègues m'ont confié la lecture d'une déclaration de l'A3 sur la situation en Libye. Et le même après-midi, le Mozambique, encore lui, a fait une déclaration sur la Somalie à titre individuel. Mais je le mentionne parce que, même là, nous avons harmonisé nos points de vue.

L'A3 est très important. Il s'agit d'une force au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Très récemment, le 18 février, le président du Mozambique, le président du Ghana et le président du Gabon se sont officiellement réunis pour la première fois afin d'annoncer le rôle que l'A3 jouera au sein du Conseil de sécurité.

Le cyclone Freddy a touché terre au Mozambique vendredi dernier, provoquant de fortes pluies et des inondations autour de Maputo. Quel a été l'impact sur le terrain et comment le gouvernement réagit-il ?

Nous sommes encore en train d'évaluer l'impact, mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de destruction, en particulier dans les zones d'atterrissage. Ce sont des événements cycliques. Récemment, nous avons eu des inondations dans la partie la plus méridionale du Mozambique. Et maintenant, nous avons le cyclone Freddy.

Dans quelle mesure le pays est-il préparé pour les deux prochains mois de la saison cyclonique, et pour résister à l'impact toujours croissant et dévastateur des fréquentes catastrophes naturelles ?

Je pense que le Mozambique est l'un des pays africains les mieux préparés à faire face à ces catastrophes naturelles. Nous avons une institution - l'Institut national de gestion des catastrophes ou Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) - chargée de prendre soin de notre population en cas de catastrophe naturelle. Nous sommes donc toujours prêts. Mais la plupart du temps, quel que soit votre degré de préparation, vous êtes quand même touché par la force destructrice et les défis d'une catastrophe naturelle, et cela se produit partout, pas seulement au Mozambique.

L'A3 est très important. Il s'agit d'une force au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Très récemment, le 18 février, le président du Mozambique, le président du Ghana et le président du Gabon se sont officiellement réunis pour la première fois afin d'annoncer le rôle que l'A3 jouera au sein du Conseil de sécurité.

Auriez-vous besoin d'une aide internationale accrue pour faire face à la situation ? Quel est votre message pour la communauté internationale ?

L'aide internationale est toujours et tout le temps la bienvenue. Nous ne pouvons pas renoncer à l'aide des autres. Regardez ce qui s'est passé avec le Pakistan. Pourtant, le Pakistan est un pays qui est indépendant depuis bien plus longtemps que le Mozambique et il a quand même eu besoin de l'aide internationale. L'une des choses les plus importantes que nous avons dites à nos partenaires est de soutenir notre capacité institutionnelle. Cela signifie que l'INGC doit recevoir des fonds et du matériel pour relever le défi. Et le deuxième point est l'aide financière à notre pays pour soutenir notre peuple : les enfants, les femmes et même la population en général dont les maisons, les cultures et les conditions de vie ont été détruites.

Nous sommes maintenant dans la troisième année de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), et le thème de l'Union africaine pour 2023 est "Accélérer la mise en oeuvre de la ZLECAf". Le Mozambique a signé la ZLECAf mais ne l'a pas encore ratifiée. En décembre 2022, le ministre de l'Industrie et du commerce, Silvino Moreno, a déclaré que cela se ferait dans le courant de l'année. Quel est le blocage ?

Il n'y a pas de blocage. Le traité est débattu par le Parlement et sera ratifié en temps voulu. Lorsqu'il s'agit de ratifier ou d'adhérer à des instruments juridiques internationaux, c'est une chose de signer, ce qui est fait par le gouvernement ou le pouvoir exécutif. C'est une autre chose de ratifier, car la ratification passe par le parlement. Dans notre Assemblée nationale, il n'y a pas qu'un seul parti. Il y a d'autres partis et pour obtenir le meilleur résultat possible, nous devons rassembler tout le monde. C'est un processus normal.